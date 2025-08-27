61% من خريجي التخصصات العلمية والتكنولوجية والهندسية والرياضية من النساء الإماراتيات

في دولة الإمارات، تشكل النساء الإماراتيات 61% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). ووفقاً لـ "اليونسكو"، يتجاوز هذا الإنجاز الكبير بشكل كبير متوسط العالم العربي، مما يؤكد التزام الدولة الثابت بتمكين المرأة.

قالت آمال الطنيجي، مديرة التخطيط الاستراتيجي والتميز في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: "لطالما قادت قيادتنا مبادرات وطنية استراتيجية تعزز بنشاط مشاركة المرأة الإماراتية في قطاعات متنوعة، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الرعاية الصحية والسياحة".

سياسات حكومية وبرامج تمكين

يمكن أن يُعزى الحضور القوي للمرأة الإماراتية في الأبحاث والطب والمجالات الأخرى ذات الصلة إلى عدد من المبادرات التي وضعتها حكومة الإمارات.

تهدف السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023-2031 إلى تسهيل المشاركة العادلة والشاملة للمرأة في جميع القطاعات وتعزيز جودة حياتها.

يلعب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين دوراً محورياً في هذا التقدم، حيث يضمن تشجيع المرأة الإماراتية بنشاط على المساهمة في بناء الوطن. وقد جعلت التشريعات التي تضمن المساواة في الأجور والجهود المستهدفة لتوظيف المواطنين، وخاصة النساء، في أدوار حيوية وسريعة النمو، من القطاع الخاص قطاعاً جذاباً بشكل متزايد للجيل القادم من المواهب النسائية.

يواصل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، من خلال برامج "نافس"، دفع هذا الزخم، مما يضمن أن المرأة الإماراتية ليست ممثلة فحسب، بل مُمكّنة للقيادة.

أكدت الطنيجي على التأثير الأوسع: "تأثيرهن المتزايد في مختلف الصناعات ليس مجرد قصة نجاح وطنية؛ بل هو شهادة على ما يمكن أن تحققه السياسات المركزة والفرص الحقيقية".