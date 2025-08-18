50% من مقاعد "الوطني": المرأة الإماراتية تكتب فصلاً جديداً في تاريخ التكافؤ

"شرف عظيم ومسؤولية أكبر." هكذا تصف عائشة المري خدمتها في المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، حيث تشغل النساء نصف المقاعد. "هذا يعني أن أصوات النساء الآن مسموعة بقدر أصوات الرجال، ومعًا نتخذ القرارات لصالح الأمة."

كلماتها تجسد واقع برلمان وصل إلى التكافؤ الكامل بين الجنسين. مع شغل النساء لـ 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وهي أعلى نسبة لأي برلمان وطني في العالم، حولت الإمارات التمثيل إلى عمل ملموس.

من التمثيل إلى التأثير

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بينما تحتفل البلاد بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس، تحدثت المري وزميلتها في المجلس الوطني الاتحادي آمنة علي العديد لـ"خليج تايمز" عن كيفية إعادة تشكيل التكافؤ للمناقشات، والأولويات، والتوقعات في المجلس.

تقول العديد إن التمثيل المتساوي قد أتى بتنوع إيجابي لمناقشات المجلس الوطني الاتحادي، مما أثرى وجهات النظر وضمن معالجة القضايا من زوايا متعددة، لا سيما تلك المتعلقة بالأسرة، والمرأة، والتعليم، والشباب.

وهي فخورة بالمساهمة في التشريعات التي تخدم الصالح العام، بما في ذلك سياسات إجازة الأمومة، وحماية الأسرة، والتعليم الرقمي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب مشاركتها الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد العالمي.

دعمت المري مبادرات لتحقيق الاستقرار الأسري، وتوفير بيئات آمنة للنساء والأطفال، وتشريعات تدعم الأمهات العاملات. وهي متحمسة بشكل خاص لتعزيز جودة التعليم، وتمكين الشباب بمهارات المستقبل، والحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية.