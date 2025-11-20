3 أجيال تحيي قصص "النغدة" و"الدين" و"الكرابي" في مهرجان التراث الإماراتي

الحكاية الأولى: "الدين" وشهادة الصبر في عمق البحر

يعود علي محمد آل علي و محمد الحمادي بذاكرتهما إلى البحر، مصدر الرزق "الأقسى" والأول، حيث كانت تجارة اللؤلؤ العمود الفقري للحياة. يصف السيد آل علي رحلة الغوص التي تمتد أربعة أشهر وعشرة أيام بلا عودة، يبدأها النوخذة (قبطان السفينة) بتجهيز "السقام" (المؤن) لعائلات البحارة. هناك، على سطح السفينة، تبدأ الحياة القاسية؛ الغيص (الغواص) يهبط إلى الأعماق منذ الفجر حتى العصر، حاملاً "الدين" (السلة اليدوية المصنوعة لتجميع المحار) حول رقبته، يتنفس عبر "الفطام" (أداة تثبت على الأنف) ومستعيناً بـ "الحير" (الحبل لسرعة الهبوط) للوصول السريع إلى القاع.

ويؤكد الحمادي أن "الدين" كان رفيق الغيص، وأن دور "السيب" (شخص على ظهر السفينة يسحب الغيص) لا يقل أهمية، فهو من يعيد الغواص إلى الحياة عند كل غوصة. ويسرد تفاصيل الحياة اليومية الصعبة، من ندرة الماء المخزّن في "الفنطاس" (خزان الماء في السفينة)، إلى عمل "الطباب" (الأطفال الذين كانت مهمتهم فلق المحار) طوال اليوم بأجر بسيط. ويجمعان على أن تلك المهنة كانت مدرسة للصبر والتحمل، وأن "جوهرياً حقيقياً" (تاجر لؤلؤ خبير) فقط، يستطيع تمييز الدانة (اللؤلؤة الثمينة) من الخردلة (اللؤلؤة الصغيرة) بمجرد النظر، مختتمين قصتهما بالامتنان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ولقيادة دولة الإمارات التي حوّلت قسوة الماضي إلى نعمة حاضرة.