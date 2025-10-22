"ياسمين الملا" إبداعٌ إماراتي يُترجم التراث برؤية عالمية معاصرة

في عالم تتقاطع فيه الفنون مع الهوية والثقافة، تبرز ياسمين الملا كصوت إماراتي يجمع بين الرقي والبساطة، وبين الحداثة والعراقة، ومن خلال تصاميمها التي تتنفس روح الصحراء وتستحضر دفء التراث برؤية معاصرة، تؤكد ياسمين أن الفن ليس مجرد إبداع بصري، بل حكاية وطن تُروى بلغة الأناقة والحلم. تعاونها مع العلامات التجارية العالمية يترجم هذا التلاقي بين الشرق والغرب في لوحة من الإحساس والتقدير، حيث الجمال يصبح جسراً للتفاهم الثقافي ورمزاً للفخر الإماراتي المتجدد، وفي لقاء خاص مع "الخليج تايمز" تعرفنا الملا عن نفسها بشكل أعمق.