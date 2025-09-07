نساء الإمارات بعد الستين: قصص نجاح تلهم الجيل الجديد

بالنسبة للكثيرين، يمثل التقاعد عند سن الستين نهاية لمسيرة العمل. لكن بالنسبة لعدد متزايد من النساء الإماراتيات، فإنه يشير إلى بداية فصل جديد — مليء بالغرض المتجدد، والشغف، والمشاركة المجتمعية.
بدلاً من التباطؤ، تستغل هؤلاء النساء، المسنّات بالخبرة والمهارات، الفرص المتاحة للنمو الشخصي، ويواصلن تعلّمهن، ويدخلن عالم ريادة الأعمال، ويقدمن مساهمات هامة.
قد تختلف طرقهن، لكن الدافع للبقاء نشيطات والعطاء هو عامل مشترك للجميع. فمثلاً، حبيبة بن ثليث، المولودة في دبي عام 1954، رأت في التقاعد فرصة للبداية من جديد.
قبل أن تعود للعمل رسمياً، خصصت حبيبة وقتها للعمل التطوعي والتنمية الذاتية، خصوصاً في المجالات المتعلقة بالتعليم والثقافة. كان حلمها العمل مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية — الذي تحقق لها في عمر 62 عاماً عندما انضمت كناشطة ثقافية.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
في الهيئة، أصبحت شخصية أمومية تقدم الدعم المعنوي والنفسي للعاملين وتعزز مشاركة الأهل في تعليم الأطفال.
قالت: "كانت مبادرة الهيئة في 2016 بداية جديدة لي وفرصة لتحقيق هذا الشغف. قررت متابعة دراستي بعد إلتحاق أصغر أبنائي بالروضة، وعملت على تطوير مهاراتي وقدراتي بنفسي."
استلهمت حبيبة من مبادرة الهيئة التي تهدف لسد الفجوات بين الأجيال عبر التواصل المفتوح. وشاركت أيضاً في جهود تطوعية دولية، بما في ذلك تقديم الدعم العاطفي للأطفال والعائلات في مخيم لاجئين إماراتي في الأردن.
لكنها تعترف بأن من أكبر التحديات كان التغلب على الصور النمطية المجتمعية حول عمل النساء بعد سن التقاعد.
وقالت: "بدعم من عائلتي وزملائي، تغلبت على هذا النمط. أؤمن أن الاستمرار في العمل بعد التقاعد يعزز الثقة بالنفس ويزيد من قدرتنا على العطاء."
لو كان بإمكانها العودة بالزمن، قالت إنها كانت لتختار نفس المسار — لأنه أتاح لها فرصة للعطاء للمجتمع بطريقة حلمت بها أكثر من 40 عاماً.
مثال ملهم آخر هو مريم محمد، المعروفة بـ "أم حميد"، أرملة تبلغ من العمر 62 عاماً ولديها 11 طفلاً و32 حفيداً، حيث حولت حبها الدائم للطهي إلى مشروع مزدهر.
بدأت مسيرتها في الطهي منذ 29 عاماً في 1996، من خلال المشاركة في مهرجانات ثقافية مثل الشندغة وقرية التراث، حيث كانت تحضر الأطباق الإماراتية التقليدية.
بدعم ومساندة من أبنائها، الذين ساعدوها في التسويق، والأفكار، والمحاسبة، وسعت نشاطها تدريجياً ليشمل حفلات الأعراس، وأصبحت مطلوبة في المدارس والفعاليات الحكومية. اليوم، تدير مشروع "فود ترك" يقدم الأطباق التقليدية والمشروبات الساخنة والباردة.
قالت: "كانت تجربتي الحقيقية الأولى في مطبخ الناس الذين نعرفهم — كان عملي الأول خارج روتيني اليومي المعتاد. كنت أطبخ، وأدير المطبخ، وأدرّب الموظفين. كل شيء كان جديداً بالنسبة لي."
وأضافت: "الشعور بالحصول على راتب شهري للمرة الأولى كان رائعاً — كانت المرة الأولى التي أشعر فيها بأن جهودي تُكافأ. ولحسن الحظ، تم استقبال الطعام بشكل إيجابي، وانتشرت الكلمة سريعاً. بدأت الطلبات تتزايد واكتسبت سمعة طيبة. كان من السعادة أن أرى الناس يصطفون لتجربة أطباقي."
أوقدت هذه التجربة شغفاً تحول إلى عمل تجاري. مع الوقت، زادت شعبية أطباقها، وأصبحت اسماً معروفاً في المجتمع. اليوم، يقدم "فود ترك" أطباقاً تقليدية ساخنة وباردة، وهدفها فتح مطعم خاص بها بفروع متعددة، للحفاظ على المطبخ التقليدي والطريقة الإماراتية في الحياة.
وقالت: "لا يجب أن يكون العمر عائقاً طالما كان هناك صحة وعافية. يمكنك متابعة شغفك أو الانخراط في أنشطة تفيد الآخرين. مشاركة تجاربك تغني من حولك."
في سن 57 عاماً، تبنت شيخة الظاهري من دبي دوراً جديداً — لتصبح "أم الحي" في روضة محلية. هي أم لستة وأجداد، بدأت العمل بعد أن كبر أبناؤها، مستمتعة بالعناية بالصغار وتوجيه الأمهات الجدد.
رغم أنها تملك شهادة الثانوية فقط، اعتمدت الظاهري على تربيتها المبنية على القيم الإسلامية لتعليم الأطفال المسئولية، واتخاذ القرار، والتقاليد الثقافية. أصبح عملها في الروضة امتداداً طبيعياً لروحها الحنونة.
تؤمن الظاهري أن العمر هو رقم فحسب، وأن النساء يمكن أن يواصلن العطاء والإنتاجية طالما أنهن في صحة جيدة.
قالت: "عندما عُرض عليّ العمل، كنت سعيدة. زوجي وأطفالي وأصدقائي شجعوني كثيراً. كان الدعم من المجتمع المحيط بي دافعاً قوياً للاستمرار."
وصفت وقتها في الروضة بأنه تحدٍ لكنه كان مليئاً بالرضا العميق. رؤية الأطفال يكبرون وينمون تحت رعايتها منحها شعوراً بالهدف والفخر.
قالت: "كل طفل له شخصية فريدة. استقبلتهم بحب وعلمتهم الآداب والتقاليد. اسم 'الروضة' يوضح ذلك — هم بحاجة للرعاية في هذا العمر."
مستفيدة من دعم عائلتها والفرح الذي وجدته في عملها، تعتقد الظاهري أن الإنتاجية ليس لها تاريخ انتهاء.
وأضافت: "طالما أنتِ بصحة جيدة، يمكنك البدء في أي عمر. بين الأطفال في الروضة ودعم أطفالي، خلقت حياة تجمع بين العائلة والعمل، متوازنة بين الشغف والمسئولية. نساء الإمارات سيظلن دائماً ركيزة قوة وإلهام — في كل مرحلة من مراحل الحياة."