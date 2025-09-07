نساء الإمارات بعد الستين: قصص نجاح تلهم الجيل الجديد

بالنسبة للكثيرين، يمثل التقاعد عند سن الستين نهاية لمسيرة العمل. لكن بالنسبة لعدد متزايد من النساء الإماراتيات، فإنه يشير إلى بداية فصل جديد — مليء بالغرض المتجدد، والشغف، والمشاركة المجتمعية.

بدلاً من التباطؤ، تستغل هؤلاء النساء، المسنّات بالخبرة والمهارات، الفرص المتاحة للنمو الشخصي، ويواصلن تعلّمهن، ويدخلن عالم ريادة الأعمال، ويقدمن مساهمات هامة.

قد تختلف طرقهن، لكن الدافع للبقاء نشيطات والعطاء هو عامل مشترك للجميع. فمثلاً، حبيبة بن ثليث، المولودة في دبي عام 1954، رأت في التقاعد فرصة للبداية من جديد.

قبل أن تعود للعمل رسمياً، خصصت حبيبة وقتها للعمل التطوعي والتنمية الذاتية، خصوصاً في المجالات المتعلقة بالتعليم والثقافة. كان حلمها العمل مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية — الذي تحقق لها في عمر 62 عاماً عندما انضمت كناشطة ثقافية.

في الهيئة، أصبحت شخصية أمومية تقدم الدعم المعنوي والنفسي للعاملين وتعزز مشاركة الأهل في تعليم الأطفال.

قالت: "كانت مبادرة الهيئة في 2016 بداية جديدة لي وفرصة لتحقيق هذا الشغف. قررت متابعة دراستي بعد إلتحاق أصغر أبنائي بالروضة، وعملت على تطوير مهاراتي وقدراتي بنفسي."

استلهمت حبيبة من مبادرة الهيئة التي تهدف لسد الفجوات بين الأجيال عبر التواصل المفتوح. وشاركت أيضاً في جهود تطوعية دولية، بما في ذلك تقديم الدعم العاطفي للأطفال والعائلات في مخيم لاجئين إماراتي في الأردن.

لكنها تعترف بأن من أكبر التحديات كان التغلب على الصور النمطية المجتمعية حول عمل النساء بعد سن التقاعد.

وقالت: "بدعم من عائلتي وزملائي، تغلبت على هذا النمط. أؤمن أن الاستمرار في العمل بعد التقاعد يعزز الثقة بالنفس ويزيد من قدرتنا على العطاء."

لو كان بإمكانها العودة بالزمن، قالت إنها كانت لتختار نفس المسار — لأنه أتاح لها فرصة للعطاء للمجتمع بطريقة حلمت بها أكثر من 40 عاماً.