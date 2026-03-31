نجاة مكي: الفنُّ "هروبٌ" من الزمان والمكان.. واللون طاقة لا يضبطها قانون

تُعد الدكتورة نجاة مكي علامة فارقة في المشهد الفني الإماراتي، حيث استطاعت عبر مسيرتها الحافلة أن تطوع الخامات لتنطق بلغة إنسانية عالمية. في هذا الحوار، نُبحر في عوالمها الفنية، لنكتشف كيف تحول اللون والخط إلى رسائل روحية وفكرية، وكيف تجسد الذاكرة والمكان في أعمالها لتخلق حواراً ممتداً بين الماضي والحاضر.
فلسفة المادة وتحولها إلى لغة بصرية
وتقول مكي لا أنظر إلى المواد التي أستخدمها سواء كانت ألواناً أو عناصر بنائية أو وسائط متعددة، كأدوات صماء ننتج بها عملاً فنياً فحسب، بل أركز كل جهدي على تحويل هذه الخامات إلى لغة حية أقدمها للمتلقي. هذه اللغة لا بد أن تكون مشحونة بمعانٍ روحية وفكرية وجمالية أصيغها عبر مفردات بصرية دقيقة. فاللون عندي رؤية فنية متكاملة تقوم على كثافته وتدفقه، وعلى تلك الطاقة التي يبثها فوق سطح اللوحة. والخط ليس مجرد رسم، بل له أبعاد وسماكة وانحناءات تعبر عن حالة معينة، والكتلة كذلك تستمد رؤيتها من المضمون الذي تنقله. هكذا أتعول مع كل عمل أبدعه؛ المادة هي الوسيلة، لكن الفكرة هي القائد الذي يوجهني لاختيار الخامة التي تليق بها.
المكان كذاكرة حية وتجسيد لروح المرأة
بالنسبة لي المكان ليس مجرد حيز جغرافي، بل هو ذاكرة لا تُمحى، حيث تتشابك خيوط التاريخ مع قفزات التطور والتقدم. لقد آمنت منذ بداياتي بأن البيئة والتراث يمكن تجسيدهما من خلال رمزية المرأة؛ فالمرأة في أعمالي هي الذاكرة وهي المكان في آن واحد. ومع دخول "الحداثة الموجعة"، بدأت أستحضر عناصر التراث كرموز حاضرة ومؤثرة، سواء في تفاصيل المباني أو القيم أو الأزياء، لتتحول هذه العناصر إلى سرديات بصرية متعددة. لذا، لا أرى الفن توثيقاً جامداً، بل هو إعادة تخيل للتحولات ومنحها بعداً إنسانياً يخلدها التاريخ، لتصبح اللوحة مساحة مفتوحة للحوار وتبادل الرؤى.
موازنة الخصوصية المحلية باللغة العالمية
في ظل هذا الانفتاح الثقافي المذهل الذي نعيشه، أجد مساحة شاسعة للإبداع تفرض عليّ فهم روح المكان وثقافته بعمق، ثم تحويلهما إلى لغة بصرية معاصرة، في ممارستي الفنية أجتهد لاستحضار عناصر الذاكرة الثقافية من خلال رموز ودلالات ترتبط بالموروث الإنساني، لكنني أصيغها برؤية وأسلوب حديثين يتجاوزان الحدود الجغرافية، مما يجعل العمل قادراً على ملامسة وجدان الجمهور في أي مكان بالعالم، محققاً بذلك التوازن بين هويتي المحلية ولغة الفن العالمية.
مخاض العمل الفني وجدلية الاكتمال
أؤمن يقيناً بأننا لا يمكن أن نصف العمل الفني بـ "المكتمل" بالمعنى المطلق، فلو تركت اللوحة يوماً أو بضعة أيام ثم عدت إليها، سأكتشف دائماً مساحة لزيادة أو تعديل، لكننا نصل إلى لحظة العرض عندما نشعر بحالة من التصالح والتوازن بين الفكرة والشكل، مرحلة تمنحنا الثقة لعرض العمل أمام الجمهور، وهنا يتحول العمل الفني إلى فضاء يلتقي فيه الفكر الواعي بالحدس البصري، وهو مسار يغذيه البحث الأكاديمي والشخصي المستمر، مما يجعل عمليتي الإبداعية في حالة تجدد دائم.
طقوس العزلة والحوار بين الصمت والضجيج
طقسي اليومي المقدس هو الجلوس في صمت تام أمام مرسمي، فهذا السكون هو بوابتي للدخول في الحالة الإبداعية،الإبداع بالنسبة لي ليس مجرد رسم، بل هو حوار متواصل ومكثف بيني وبين العمل، وهو تلك المسافة الفاصلة بين الصمت الخارجي وضجيج الأفكار والحياة في داخلي. هذا التناغم هو ما يمنح اللوحة روحها وتفردها.
تحديات الابتكار ومستقبل الفن الإماراتي الرقمي
يواجه الفنان المعاصر اليوم تحدياً مزدوجاً، فرغم الإيجابيات الكبيرة لاستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة في استكشاف آفاق ابتكارية جديدة، إلا أن الحفاظ على الهوية الفنية يظل الأهم. أرى في المشهد الفني الإماراتي مخزوناً هائلاً من الإمكانات التي تجمع بين التجارب المحلية والعالمية. كما أن هذا التقاطع بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبين الفنون التقليدية سيولد أفكاراً لا حصر لها، تمزج بذكاء بين الحساسية الإنسانية والابتكار الرقمي، مما يفتح فصلاً جديداً ومثيراً في تاريخ الفن.
مقتنيات المرسم.. محطات الانعطاف والتحول
هناك أعمال أرفض التفريط فيها أو بيعها، فهي تمثل لحظات مفصلية وتحولات جوهرية في رحلتي الفنية، سواء كانت لحظة اكتشاف لمادة جديدة أو تغيراً في الرؤيةK قيمتها بالنسبة لي ليست مادية أبداً، بل هي قيمة رمزية ووجدانية تذكرني بالبدايات وبطريق التجريب الطويلK أحتفظ بها في مرسمي لتكون مرآة أتأمل من خلالها مسيرتي، وتذكرة دائمة بأن الفن هو تجربة بحثية وروحية مستمرة لا تنتهي.
"أرت دبي" وفضاءات الحوار العابر للحدود
أعتبر مشاركتي في "أرت دبي" على مدار سنوات طويلة كانت وما زالت تجربة استثنائية بكل المقاييس. هذا المحفل العالمي يمثل فضاءً رحباً للحوار، يحفزنا كفنانين على استكشاف عوالم لا تحكمها حدود، فالفن في جوهره هو انطلاق وتحرر من قيود الزمان والمكان، في كل دورة تلتقي الرؤى الفنية وتتمازج الثقافات المختلفة، وقد حرصت دائماً على تقديم أعمال توازن بين الهيكل الشكلي والإحساس الروحي العميق، سعياً لتقديم أفكار وتجارب تفاعلية تترك أثراً باقياً في نفس الزائر.
وصية للجيل القادم من المبدعين
رسالتي للفنانين الطموحين هي أن الفن يتطلب صبراً لا حدود لهK عليهم أن يتأنوا ويمنحوا أنفسهم الوقت الكافي للنضج والتعلم، وأشجعهم بشدة على عدم الخوف من التجريب المستمر بالخامات والأدوات؛ فمن خلال التجربة والخطأ نصل إلى جوهر الإبداع والتميز.