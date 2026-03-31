نجاة مكي: الفنُّ "هروبٌ" من الزمان والمكان.. واللون طاقة لا يضبطها قانون

وتقول مكي لا أنظر إلى المواد التي أستخدمها سواء كانت ألواناً أو عناصر بنائية أو وسائط متعددة، كأدوات صماء ننتج بها عملاً فنياً فحسب، بل أركز كل جهدي على تحويل هذه الخامات إلى لغة حية أقدمها للمتلقي. هذه اللغة لا بد أن تكون مشحونة بمعانٍ روحية وفكرية وجمالية أصيغها عبر مفردات بصرية دقيقة. فاللون عندي رؤية فنية متكاملة تقوم على كثافته وتدفقه، وعلى تلك الطاقة التي يبثها فوق سطح اللوحة. والخط ليس مجرد رسم، بل له أبعاد وسماكة وانحناءات تعبر عن حالة معينة، والكتلة كذلك تستمد رؤيتها من المضمون الذي تنقله. هكذا أتعول مع كل عمل أبدعه؛ المادة هي الوسيلة، لكن الفكرة هي القائد الذي يوجهني لاختيار الخامة التي تليق بها.