موزة القايدي: حكاية ريادة وتمسك بالتراث في أسواق رأس الخيمة

على مدى أكثر من 25 عاماً، ظلّت موزة القايدي إحدى الشخصيات المعروفة في أسواق رأس الخيمة الشعبية، حيث اعتادت بيع منتجات تقليدية مصنوعة محلياً. واليوم، وهي في السبعينيات من عمرها، لا تزال تواصل عرض منتجاتها مثل الأعشاب و"السحناة"، وهو نوع من الأسماك المجففة الذي عُرفت به.
وقبل أن تبدأ ببيع منتجاتها في الأسواق، كانت موزة تتنقل سيراً على الأقدام لمسافات طويلة، حاملةً بضائعها على رأسها من منزل إلى آخر في مناطق مثل الحمرانية وغليلة. وتضمنت منتجاتها أعشاباً تقليدية كالعنزروت، جمعتها يدوياً من الجبال، مستمدة بالكامل من الطبيعة.
وقالت: "الحياة في الجبال، ورعي الماعز، والاعتماد على خيرات الطبيعة في الغذاء والدواء، منحتنا القوة والصحة. تعلمنا كيف نُقدّر الكائنات البرية من حولنا، كالذئاب والغزلان، وكان هذا الترابط مع الأرض جزءاً أساسياً من حياتنا وراحتنا النفسية".
لاحقاً، بدأت موزة البيع في سوق المعيريض للأسماك وسوق الخضار والفواكه في رأس الخيمة. وقالت: "في الماضي، كنا نعرض بضاعتنا خارج سوق السمك وكأننا في أكشاك بسيطة، أما اليوم، فأصبح لنا زاويتنا الخاصة داخل السوق".
مع مرور الوقت، اشتهرت موزة بمنتجها التقليدي "السحناة"، وهو نوع من الأسماك يُزال رأسه ويُنظف ويُجفف. يُعتبر مصدراً غنياً بالكالسيوم، الذي يدعم صحة العظام والأسنان. وقد حقق مشروعها نجاحاً باهراً، حيث بلغت أرباحها السنوية 200 ألف درهم.
لم تكن مسيرتها الريادية سهلة، فقد واجهت موزة تحديات عديدة، من بينها التعرض للخيانة التي سبّبت لها خسائر مالية وضغوطاً كبيرة. وقالت: "يجب أن تكون حذراً فيمن تضع ثقتك فيه". وأكدت أن هذه التجربة علّمتها درساً قيّماً، وساهمت مرونتها وإصرارها في تعزيز اعتمادها على نفسها.
ورغم أنها كانت تستطيع بيع منتجاتها من منزلها، فضّلت موزة التواجد في السوق. وقالت: "أجد متعة في التفاعل مع أبناء مجتمعي، وأحب أن أكون قريبة منهم".
بالنسبة لموزة، يُشكّل التواصل مع زبائنها جزءاً جوهرياً من تجربتها في السوق. وقالت منى عيسى، إحدى زبائنها المخلصين: "في كل زيارة للسوق، أحرص على شراء سحناة موزة لأنها مميزة ولا تشبه أي منتج آخر. لكن الأمر لا يقتصر على الشراء فقط، بل أستمتع أيضاً بالتحدث معها وسماع قصصها عن طفولتها في الجبال".
يسترجع محمد سالم اللحظة التي التقى فيها موزة لأول مرة في سوق السمك، قائلاً: "كنت أبحث عن بعض الأسماك في السوق، لكن فضولي دفعني لتفقد الأكشاك المقابلة، وهناك لفتني كشك موزة. أعجبني إخلاصها في عرض منتجاتها المنزلية، فقررت دعمها واشتريت منها". ومنذ ذلك الحين، أصبح يحرص على زيارتها في كل مرة يأتي فيها إلى السوق، لدعم مشروعها وتبادل التحية معها.