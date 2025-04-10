موزة القايدي: حكاية ريادة وتمسك بالتراث في أسواق رأس الخيمة

على مدى أكثر من 25 عاماً، ظلّت موزة القايدي إحدى الشخصيات المعروفة في أسواق رأس الخيمة الشعبية، حيث اعتادت بيع منتجات تقليدية مصنوعة محلياً. واليوم، وهي في السبعينيات من عمرها، لا تزال تواصل عرض منتجاتها مثل الأعشاب و"السحناة"، وهو نوع من الأسماك المجففة الذي عُرفت به.

وقبل أن تبدأ ببيع منتجاتها في الأسواق، كانت موزة تتنقل سيراً على الأقدام لمسافات طويلة، حاملةً بضائعها على رأسها من منزل إلى آخر في مناطق مثل الحمرانية وغليلة. وتضمنت منتجاتها أعشاباً تقليدية كالعنزروت، جمعتها يدوياً من الجبال، مستمدة بالكامل من الطبيعة.

وقالت: "الحياة في الجبال، ورعي الماعز، والاعتماد على خيرات الطبيعة في الغذاء والدواء، منحتنا القوة والصحة. تعلمنا كيف نُقدّر الكائنات البرية من حولنا، كالذئاب والغزلان، وكان هذا الترابط مع الأرض جزءاً أساسياً من حياتنا وراحتنا النفسية".

لاحقاً، بدأت موزة البيع في سوق المعيريض للأسماك وسوق الخضار والفواكه في رأس الخيمة. وقالت: "في الماضي، كنا نعرض بضاعتنا خارج سوق السمك وكأننا في أكشاك بسيطة، أما اليوم، فأصبح لنا زاويتنا الخاصة داخل السوق".

مع مرور الوقت، اشتهرت موزة بمنتجها التقليدي "السحناة"، وهو نوع من الأسماك يُزال رأسه ويُنظف ويُجفف. يُعتبر مصدراً غنياً بالكالسيوم، الذي يدعم صحة العظام والأسنان. وقد حقق مشروعها نجاحاً باهراً، حيث بلغت أرباحها السنوية 200 ألف درهم.