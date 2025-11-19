مهرجان التراث البحري: اللؤلؤ والقهوة يستحضران الماضي الساحلي للإمارات

يتميز مهرجان التراث البحري 2025 في أبوظبي بنسخته الرابعة بحضور نابض جعل كورنيش العاصمة يعيش نبض البحر على مدى عشرة أيام، حيث تحوّل إلى وجهة تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة وتسرد حكايا الماضي الساحلي الإماراتي بأسلوب يأسر الزوار من مختلف الأعمار

ملامح عامة للمهرجان

تمتد فعاليات المهرجان من 14 وحتى 23 نوفمبر في منطقة "عَ البحر" على كورنيش أبوظبي، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

يشكل الحدث احتفاءً عريقاً بالإرث الثقافي الإماراتي البحري، ويستقطب الجهات التراثية والمكتبة الوطنية لتقديم وثائق وصور نادرة تعزز القيمة المعرفية وتغني التجربة بمجموعة من الأنشطة المتنوعة.

أنشطة تفاعلية غنية

ينتقل الزائر بين ردهات مخصصة تحتضن حياة الأجداد وقيمهم، فيعيش تجربة التعلم بالاحتكاك المباشر مع الحرفيين عبر عروض حية تروي أسرار سبع من الحرف التقليدية الإماراتية كصناعة الحبال، المجاديف، الأشرعة، "المالح"، شباك الصيد وغيرها. وتعد مشاركة الشباب على محور "الحرفيين الشباب" فرصة قوية لنقل المهارات للأجيال الجديدة وتوثيقها عملياً.​

بيت الحرفيين يسلط الضوء على رحلة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، ويقدّم معرضاً فنياً يرسم مراحل المغامرة البحرية وصراع الأجداد في مواجهة الأمواج وتقلبات الظروف. يحظى الزوار أيضاً بسماع القصص ومشاهدة الأدوات المرتبطة بالحِرف عبر ركن "حماة التراث" حيث يعرض خبراء حرفهم وقصصهم التراثية.​

أسواق وتفاعل مباشر

سوق السمك يُعتبر إحدى أبرز محطات المهرجان، إذ يفتح أبوابه للتفاعل مع الصيادين في مزاد حي للأسماك يمكن للزائر المشاركة فيه وشراء الأسماك وتحضيرها مباشرة لدى محال السوق، فيستعيد أجواء المزادات والمهن القديمة. أما دكان الحرف البحرية فيجعل الزوار يعيشون تجربة واقعية مع صناعة الأدوات التقليدية المهمة للثقافة الساحلية.

منطقة "ميلس السيف" تجمع بين التواصل وتجربة المجتمع الإماراتي من خلال عروض الفنون الشعبية، مثل فن الصوت، اليزوة، العيالة الساحلية، النعاشات، الأهلة والنهّمة. ويستحدث المهرجان هذا العام بيت القهوة ليجسد معنى الضيافة الإماراتية، حيث يتعلم الضيوف السنع المرتبط بتحضير وتقديم القهوة، مع التأكيد على الأحاسيس الأصيلة المرتبطة بهذا الطقس الاجتماعي.​