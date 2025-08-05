من ورشة روبوتات إلى أصغر مخترعة إماراتية: فاطمة الكعبي قصة شغف لم يتوقف

في عالم سريع التغير، تبرز الموهبة والابتكار كركائز أساسية لمستقبل مشرق، خصوصاً عندما تأتي من طاقات شابة واعدة تسعى لتشكيل واقع جديد من خلال العلم والتقنية. "فاطمة الكعبي" اسم يتردد في سماء الإمارات كواحدة من الأصوات الشابة التي خطت خطوات مدروسة في عالم الاختراعات والابتكار منذ عمر مبكروشكّلت فاطمة الكعبي نموذجًا ملهمًا للشباب الإماراتي، تجمع بين العلم والإنسانية، شغفها بالاختراع يجعلها ليست فقط مخترعة، بل فاعلة في مجتمعاتها، قصتها تؤكد أن الدعم والبيئة الصحيحة يمكن أن تُخرج جواهر ثمينة تشع نورًا في سماء المستقبل. نترقب منها المزيد من الابتكارات التي ستفتح آفاقًا جديدة لدولة الإمارات وللعالم.
اليوم نلتقي معها لنرصد قصتها الملهمة، نتابع رحلتها في عالم الروبوتات والتقنيات الحديثة، ونستكشف طموحاتها التي تعكس روح الإمارات المتجددة وشغفها بالتميز.
-منذ متى وأنتِ تطرقين أبواب عالم الابتكار والاختراعات؟ وما الذي دفعك لهذه الخطوة في سن مبكرة جداً؟
بدأت شغفي بالاختراع منذ أن كنت في السابعة من عمري، البيئة المحيطة بي كانت حاضنة لهذا الشغف، حيث والدي مهندس وأمي مهتمة بالتقنية، وهذا ألهمني لاستكشاف عالم التكنولوجيا. الدعم والتشجيع من الأسرة والمخيمات والورش العلمية كان له الدور الأكبر في صقل موهبتي.
-هل يمكنكِ سرد لنا تفاصيل أول اختراع قمتِ بتطويره؟ وكيف كانت التجربة؟
أول اختراع لي كان "الروبوت المصور" في 2012، أثناء مشاركتي في مخيم تطوير المهارات بمركز حمدان. كانت تجربة مميزة جداً، حيث دمجت بين شغفي بالتصوير والتقنية لابتكار روبوت يلتقط الصور ويحسب المسافات، وفصلت هذه التكنولوجيا للزوار كتذكار. التجربة كانت نقطة انطلاقة لي لتحقيق المزيد من الإبداعات.
-من كان الداعم الأكبر في رحلتك هذه؟
والديّ كانا أكبر داعمين لي، لم يُشجعا فقط أنا، بل أخواتي أيضاً، ووكلا دورًا أساسياً في توفير البيئة المناسبة لتنمية مهاراتنا. كذلك تلقيت دعمًا كبيرًا من المخترع محمد الشامسي، وقيادتنا الرشيدة التي كرّمتني ومنحتني الدافع للاستمرار وتحقيق النجاحات.
بين اختراعاتك، أيها الأقرب إلى قلبك؟ ولماذا؟
مشروعي "روبوت التركيب" هو الأقرب، لأنه يخدم الأطفال المرضى في مستشفى توام بمدينة العين، ويساعدهم على مواصلة التعليم رغم ظروفهم الصحية القاسية. المشروع قائم على إعادة التدوير، ويعكس الجانب الإنساني في الابتكار.
-ما أبرز التحديات التي واجهتكِ وكيف تعاملت معها؟
من أبرز التحديات أن ثقافة الابتكار لم تكن واسعة النطاق في البداية، وكان العمر صغيرًا لي لأُؤخذ بجدية. لكن تكريمي من قبل قيادتنا وتطور البرامج المساندة ساعد كثيرًا في التغلب على التحديات وفتح المجال أمامي لاحتضان الموهبة والابتكار.
-كيف توفقين بين دراستك واهتمامك بالابتكارات؟
خلال الدراسة، كان الدعم المدرسي والمعلمين أساسيًا، وكذلك الحرص على أن تكون الدراسة أولوية. كنت أدمج الدراسة بالابتكار عبر مشروعات تحل مشكلات حياتية وعملية. فترة دراستي في الخارج كانت فرصة رائعة للتبادل الثقافي والتعليمي، كما لا أنسى مشاركاتي في نقل تجربة الابتكار الإماراتي لأصدقاء عالميين.
-كيف شعرتِ عندما حصلتِ على لقب أصغر مخترعة إماراتية؟
شعرت بفخر كبير وشرف عظيم، كان اللقب نقطة تحول بالاهتمام والجدية التي تحظى بها إبداعاتي. أن أُكرّم من قبل قيادتنا الرشيدة هو حافز قوي للاستمرار وكان دافعًا لي لأرتقي بمسيرتي إلى آفاق أوسع.
-من تلهمكِ في حياتك وفي مجال الابتكار؟
قدوتي في التفكير المبتكر هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتشجيعه الدائم على التفكير خارج الصندوق والمنافسة على القمة. كذلك المخترعون الإماراتيون الذين كانوا داعمين لي ومرشدين في بداياتي.
-ماذا تنصحين الأطفال والفتيات الراغبين في دخول عالم الابتكار؟
ج: أنصحهم بالفضول المستمر، فهو مفتاح التعلم وتطوير الذات. استغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اليوم يجعل المجال مفتوحًا أكثر من أي وقت مضى. عليهم الاستمرار في السؤال والاستكشاف وعدم الخوف من التجربة.
-أخيرًا، ما هو حلمك الكبير؟
أطمح لأن يكون لدي مشروعي الخاص في مجال الذكاء الاصطناعي مرتبط بالثقافة الإماراتية، وأن أُساهم في دعم جيل جديد من المبتكرين الإماراتيين، وأُمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى واقع يرفع اسم الإمارات عاليًا.