من ورشة روبوتات إلى أصغر مخترعة إماراتية: فاطمة الكعبي قصة شغف لم يتوقف



في عالم سريع التغير، تبرز الموهبة والابتكار كركائز أساسية لمستقبل مشرق، خصوصاً عندما تأتي من طاقات شابة واعدة تسعى لتشكيل واقع جديد من خلال العلم والتقنية. "فاطمة الكعبي" اسم يتردد في سماء الإمارات كواحدة من الأصوات الشابة التي خطت خطوات مدروسة في عالم الاختراعات والابتكار منذ عمر مبكروشكّلت فاطمة الكعبي نموذجًا ملهمًا للشباب الإماراتي، تجمع بين العلم والإنسانية، شغفها بالاختراع يجعلها ليست فقط مخترعة، بل فاعلة في مجتمعاتها، قصتها تؤكد أن الدعم والبيئة الصحيحة يمكن أن تُخرج جواهر ثمينة تشع نورًا في سماء المستقبل. نترقب منها المزيد من الابتكارات التي ستفتح آفاقًا جديدة لدولة الإمارات وللعالم.

اليوم نلتقي معها لنرصد قصتها الملهمة، نتابع رحلتها في عالم الروبوتات والتقنيات الحديثة، ونستكشف طموحاتها التي تعكس روح الإمارات المتجددة وشغفها بالتميز.

-منذ متى وأنتِ تطرقين أبواب عالم الابتكار والاختراعات؟ وما الذي دفعك لهذه الخطوة في سن مبكرة جداً؟



بدأت شغفي بالاختراع منذ أن كنت في السابعة من عمري، البيئة المحيطة بي كانت حاضنة لهذا الشغف، حيث والدي مهندس وأمي مهتمة بالتقنية، وهذا ألهمني لاستكشاف عالم التكنولوجيا. الدعم والتشجيع من الأسرة والمخيمات والورش العلمية كان له الدور الأكبر في صقل موهبتي.