من ذاكرة الحكايات إلى أروقة الشارقة.. قاعة النوادر تأسر زوّار "مهرجان التراث"

من مروحة كيروسين عمرها 130 عامًا إلى راديو مصمم بطريقة برايل، تُعرض العديد من القطع النادرة من مجموعة إماراتي للجمهور في مهرجان أيام الشارقة التراثية. في قاعة تحمل عنوانًا مثيرًا للاهتمام 'سمعت عنه، لم أره قط،' يواجه الزوار أشياء طالما عرفوها بالاسم — لكنهم لم يصادفوها في الواقع أبدًا.