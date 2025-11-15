من بيع البطاقات إلى قيادة شبكة المترو: حمد الشحي.. أول إماراتي يكسر حاجز العمليات الفنية

تُعد رحلة حمد الشحي من بيع بطاقات "نول" في مترو دبي إلى أن يصبح أحد أوائل الإماراتيين الذين يتولون منصباً رفيعاً في عمليات السكك الحديدية، قصة تصميم وطموح وتجاوز للحواجز في مجال تقني للغاية.

روى حمد أن مسيرته المهنية بدأت كوكيل محطة بعد فترة وجيزة من إنهائه الخدمة الوطنية. وخلال جولة تعريفية، لاحظ نقصاً في تمثيل الإماراتيين في أدوار تشغيل القطارات والهندسة المتخصصة. بدافع من هذه الفجوة، عقد العزم على أن يصبح أول مدير مناوب إماراتي في مجال التحكم بالقطارات.

في فعالية أقيمت مؤخراً استضافتها دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، شارك حمد كيف أتقن أنظمة السكك الحديدية المعقدة، واكتسب الثقة، وتولى في النهاية مسؤولية تشغيل قطارات المستودعات — وهو دور نادراً ما يُسند للقادمين الجدد.

وبعد عام كامل لم يرتكب فيه أي خطأ تشغيلي واحد، انتقل إلى عمليات الخط الرئيسي وأصبح مدرباً ومقيّماً معتمداً، يمنح تراخيص التشغيل.

يعمل حمد اليوم كمراقب أول في مركز التحكم بالعمليات، حيث يشرف على 11 موظفاً وطنياً، من بينهم 7 سيدات إماراتيات يقمن بتشغيل القطارات عبر الشبكات الرئيسية. وقد تم تكريم إنجازاته في جوائز "نافس"، حيث فاز بالمركز الثاني في عام 2024 والمركز الأول في فئة الوظائف المتخصصة في عام 2025.

تمت مشاركة قصة حمد خلال حفل تخرج المشاركين في برنامج "استعد" برأس الخيمة — وهي مبادرة تهدف إلى إعداد وصقل المواهب الإماراتية لسوق العمل الحديث.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تحدث الدكتور تامر الكردي، خبير التدريب ومستشار التطوير التنظيمي المحترف، عن دوره في إعداد المشاركين طوال رحلة الثلاثة أشهر. وأوضح قائلاً: "لم يكن الأمر يتعلق فقط باكتساب مهارات جديدة؛ بل كان تحدينا هو تحويل طريقة تفكيرهم والوصول إلى عقلية معينة"، مضيفاً أن البرنامج متجذر في الاعتقاد بأن "النجاح لا ينتظر، بل يتم صنعه من خلال كفاءات محددة".

بينما شكلت المهارات التقنية ما يقرب من 20 في المائة من التدريب، أكد الدكتور الكردي أن الذكاء العاطفي (EQ) يمثل جوهر البرنامج. وأشار إلى أن "الذكاء العاطفي، دون أدنى شك، كان المهارة التي كان الخريجون الأكثر شغفاً بها. الذكاء العاطفي هو المتطلب الأبرز في مكان العمل اليوم".