من القطب إلى الصحراء.. رحلة إماراتية في قلب "المختبر المتجمد" للعالم

عاد مواطن إماراتي إلى أرض الوطن بعد إتمام بعثة استكشافية نادرة إلى نهر "يونيون" الجليدي في القارة القطبية الجنوبية (Antarctica)، حيث شهد عن قرب التأثير المتسارع لتغير المناخ.

كان الدكتور حسين خانصاحب، وهو مهندس بحري يتمتع بخبرة تقارب العقدين، من بين ثمانية "صناع تغيير" عالميين فقط تم اختيارهم للمشاركة في بعثة "محطة الجليد 2025" (Ice Station Expedition 2025) التابعة لمؤسسة "2041"، والتي أقيمت في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر.

قاد البعثة المستكشف القطبي الشهير عالمياً والمدافع عن المناخ، روبرت سوان (الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية)، وهو أول شخص يمشي إلى القطبين الشمالي والجنوبي. وجمعت البعثة بين التعليم المناخي، والتعلم العلمي، والتدريب على القيادة في واحد من أكثر النظم البيئية هشاشة في العالم.

انضم الدكتور خانصاحب، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للهندسة البحرية في "دبي القابضة للعقارات"، إلى البعثة بصفته أول "بطل وطني للاستدامة" من شركة "دبي القابضة".

خلال الرحلة، تعرّف الدكتور على الوضع الفريد للقارة القطبية الجنوبية كمنطقة غير خاضعة للحكم ومخصصة للبحث العلمي السلمي، واطلع على عمل وكالة "ناسا" (NASA) بشأن التربة الصقيعية الجافة والدراسات التي تستكشف أوجه التشابه بين كوكبي الأرض والمريخ.

وكشفت له التجربة عن الآثار المرئية لتغير المناخ، بما في ذلك انفصال جبال جليدية ضخمة عن القارة الأم، مما يعزز ضرورة التحرك المناخي العاجل، لا سيما بالنسبة للدول المعرضة لمخاطر ارتفاع منسوب مياه البحار.

وقال الدكتور خانصاحب: "كانت رحلتي إلى القارة القطبية الجنوبية واحدة من أكثر التجارب تحدياً وتحولاً في حياتي. لقد اكتسبت منظوراً لا مثيل له حول ترابط كوكبنا ومسؤوليتنا الجماعية للحفاظ على سلامته. ومن الصحراء الجليدية إلى الصحراء الرملية، أتطلع الآن لدمج ما تعلمته وتوجيهات روبرت سوان لدعم العمل المناخي بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات. أنا ممتن للغاية لدبي القابضة على هذه الفرصة الاستثنائية التي سأعتز بها للأبد".

تحتوي القارة القطبية الجنوبية على حوالي 90% من جليد الأرض، وتلعب دوراً حاسماً في تنظيم الغلاف الجوي للكوكب ودرجات حرارة المحيطات. ويحذر العلماء من أن ذوبان الجليد على نطاق واسع قد يرفع مستويات البحار العالمية بما يصل إلى 60 متراً، مما يشكل مخاطر بيئية واقتصادية شديدة على الدول الساحلية، بما في ذلك الإمارات.