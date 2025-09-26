من أصوات الأطفال إلى المسارح: أغنية "عيد الميلاد" هوية موسيقية إماراتية

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة عام المجتمع، أول أغنية إماراتية رسمية بمناسبة عيد الميلاد، لتمثل لحظة فارقة تحول تقليدًا مألوفًا إلى هوية وطنية مشتركة.
وتجمع هذه المبادرة الرائدة، التي تم تطويرها من خلال حملة وطنية بالتعاون مع شركة فرجان دبي، أصواتاً من مختلف أنحاء الإمارات لإنشاء لحن ينتمي إلى كل من يعتبر الإمارات موطنه.
دعا هذا المشروع، وهو حملة وطنية، إلى تبرعات من جميع أنحاء الدولة، تجسيدًا لروح الشمولية والتعاون التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة. شارك في تأليف هذه الأغنية تلاميذ المدارس والشعراء والمغنون الهواة والموسيقيون الشغوفون، ضامنين تمثيلًا حقيقيًا للمجتمع.
ضمت فرجان دبي أصوات الأطفال المبهجة وإيقاعات الحياة اليومية المميزة، عاكسة الأصوات والقصص الحقيقية للمجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
استمع إلى أغنية عيد ميلاد سعيد الإماراتية الجديدة هنا:
قالت علياء شملان، الرئيسة التنفيذية والعضو المنتدب لشركة فرجان دبي: "في فرجان دبي، نؤمن بأن أقوى القصص هي تلك التي تتجذر في الحياة اليومية، والتي يتشاركها الجيران والعائلات والأصدقاء. أغنية عيد الميلاد الإماراتي تُجسّد تلك اللحظات، وتحمل في طياتها الأصوات والذكريات والتفاصيل الثقافية التي تُميّز الحياة في الإمارات. وقد أتاح لنا العمل مع عام المجتمع تحويل المساهمات المحلية إلى جهد مجتمعي حقيقي."
أغنية عيد الميلاد الإماراتية متاحة الآن للمشاركة والاستخدام العام عبر جميع المنصات. ندعو العائلات والمدارس والمجتمعات المحلية لغنائها ومشاركتها وجعلها جزءًا من كل احتفال.