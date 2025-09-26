من أصوات الأطفال إلى المسارح: أغنية "عيد الميلاد" هوية موسيقية إماراتية

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة عام المجتمع، أول أغنية إماراتية رسمية بمناسبة عيد الميلاد، لتمثل لحظة فارقة تحول تقليدًا مألوفًا إلى هوية وطنية مشتركة.

وتجمع هذه المبادرة الرائدة، التي تم تطويرها من خلال حملة وطنية بالتعاون مع شركة فرجان دبي، أصواتاً من مختلف أنحاء الإمارات لإنشاء لحن ينتمي إلى كل من يعتبر الإمارات موطنه.

دعا هذا المشروع، وهو حملة وطنية، إلى تبرعات من جميع أنحاء الدولة، تجسيدًا لروح الشمولية والتعاون التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة. شارك في تأليف هذه الأغنية تلاميذ المدارس والشعراء والمغنون الهواة والموسيقيون الشغوفون، ضامنين تمثيلًا حقيقيًا للمجتمع.