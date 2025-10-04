مريم محمد تتوج "ملكة جمال الكون الإماراتية" وتحمل رسالة التمكين والأصالة

توازن بين الاقتصاد والأزياء والاستدامة

تحمل مريم شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة سيدني وتدرس حالياً تصميم الأزياء في ESMOD دبي، لتكون جسراً بين الأكاديميا والفن والدفاع عن القضايا. وتتمحور مهمتها حول مكافحة الفقر، وتمكين المرأة، وتعزيز مجتمعات المحبة والسلام. وقد صممت مريم أزياء مستدامة، وشاركت في مبادرات خيرية مثل "رمضان أمان" و"مبادرة العائلة المانحة"، ومثلت الإمارات في برامج دولية لريادة الأعمال النسائية.

تعكس شغفها كلاً من التراث والابتكار؛ فمن صيد الصقور وركوب الجمال إلى الأزياء المستدامة والتبادل الثقافي العالمي، تجمع مريم بين الأصالة والحداثة، حاملة قيم الإمارات برشاقة وإصرار.

وبينما تستعد مريم للمنافسة في مسابقة ملكة جمال الكون 2025، تأمل أن تكون مصدر إلهام لجيل جديد من الإماراتيات، وهي مصممة على عرض قصة الإمارات عن التمكين والاستدامة والابتكار أمام الجمهور العالمي.

إشادة بالرؤية والقيم الإماراتية

من جانبها، أعربت بوبي كابيلا، المديرة الوطنية لمسابقة ملكة جمال الكون الإماراتية، عن سعادتها باختيار مريم، قائلة: "لقد تميزت ليس فقط بفصاحتها ورؤيتها، ولكن أيضاً بقدرتها على تمثيل قيم التراث الإماراتي والتمكين والمنظور العالمي."

وأضافت بوبي: "إن مزيجها الفريد من التفوق الأكاديمي، والدفاع عن المرأة والقضاء على الفقر، وفخرها العميق بالثقافة الإماراتية جعلها المرشحة المثالية لحمل علم دولتنا على مسرح ملكة جمال الكون العالمي."

وأشارت بوبي إلى أن المسابقة استقطبت استجابة هائلة بأكثر من 950 متقدمة من جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن "الإمارات هي دولة ترتقي فيها النساء كقائدات، وصانعات تغيير، وسفيرات ثقافيات، يكرمن جذورهن بينما يشكلن مستقبلاً عالمياً أكثر إشراقاً."