"مريم المرزوقي" مهندسة إماراتية تضيء درب المرأة في قطاع السكك الحديدية

لم تكتفِ المرزوقي بالعمل في مجالها الحساس، بل حصدت مؤخراً المركز الثالث في فئة الهندسة الفردية ضمن مبادرة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس). وجاء هذا التكريم تقديراً لمشروعها الحيوي "خطة إعادة تشغيل الطاقة المؤقتة" الذي تم تطويره عقب العاصفة التي ضربت المنطقة في أبريل 2024. وتقول: إن الهدف من المشروع كان إعادة طاقة الجر إلى عدد من محطات المترو خلال وقت قياسي، مع الحفاظ على سلامة الركاب وتقليل أي اضطرابات في الخدمة. وهذا الإنجاز قد أبرز روح العمل الجماعي والابتكار والمرونة التقنية لدى المهندسين الإماراتيين في البنى التحتية الحيوية.