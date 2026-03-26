"نوافذ" الذاكرة و"خدوش" الروح.. رحلة في مرسم الإماراتي محمد كاظم

فلسفة البصمة: التناغم بين الخدوش والإحداثيات

يقول كاظم: ما يمنح عملي هويته الخاصة هو ذلك التمازج الفريد بين أعمال "الخدوش" وقطع "الإحداثيات"، فمعاً، يسمحان للعمل بالتحرك بمرونة بين ما هو مَعِيش وما هو مَقيس؛ فهي لا توثق فقط أين وقفتُ أو ماذا شاهدت، بل تجسد كيف يمكن للمكان الواحد أن يستوعب ثقل الماضي، وحيوية الحاضر، وتطلعات ما سيأتي في آن واحد.

المكان: ذاكرة حية وسط التحول

المكان يسكن في عمق العمل، لأنني عشت هذا التغيير بشكل مباشر. في مجموعة "صور مع أعلام" (1997–2003)، كنت أقف في منطقة "الممزر" وسط لحظة حقيقية من التحول؛ أرض خالية تتحول إلى طرق وأرصفة ومرافق حديثة، العمل هنا يسجل تلك السرعة في الهندسة الحضارية، لكنه يحمل أيضاً ذاكرتي الشخصية تجاه المكان. لذا الأمر ليس مجرد توثيق، بل هو وسيلة للاحتفاظ بالماضي والحاضر والمستقبل في إطار واحد، وهو الشعور الذي تمنحه دبي دائماً.

المعادلة الصعبة: الانطلاق من المحلي نحو الأفق العالمي

أنا أبقى متجذراً من خلال البدء من "المحلي"، عندما يرتكز العمل الفني على مكان محدد سواء البيئة، الحياة اليومية، وواقع التغيير هنا، فإنه يصبح أكثر معنى وليس أقل، هذه الخصوصية هي التي تخلق خطاباً دولياً مشتركاً، لأن الناس في كل مكان يمكنهم الدخول إلى العمل من خلال تجارب إنسانية مشتركة، مثل مفهوم الزمن، والذاكرة، والتحول.

محطة "آرت دبي": احتفاء بالعشرين عاماً و"نافذة" على البيئة

يُعد "آرت دبي" منصة عالمية استثنائية وملتقى للطرق، ومشاركتي تكتسب أهمية خاصة كون المعرض يحتفل بعامه العشرين، بالنسبة لي يظل العمل الفني يبدأ دائماً من البيئة التي أعيش فيها، ولذلك سأقوم بعرض لوحة "نافذة" في نسخة المعرض لهذا العام الذي سينطلق في مايو المقبل.