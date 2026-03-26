"نوافذ" الذاكرة و"خدوش" الروح.. رحلة في مرسم الإماراتي محمد كاظم

في قلب المشهد التشكيلي المعاصر، يقف الفنان الإماراتي محمد كاظم كأحد أبرز الرواد الذين أعادوا صياغة علاقة الإنسان بالمكان والزمان. لم يكتفِ كاظم برسم ملامح الأرض، بل حفر "إحداثياتها" في ذاكرة الفن العالمي، محولاً مفاهيم العبور والتحول الحضاري إلى لغة بصرية بليغة. في هذا الحوار، يفتح لنا "نافذة" على فلسفته الفنية، حيث تلتقي "الخدوش" العفوية بدقة القياس، وتذوب الحدود بين الذات والبيئة المحيطة، ليأخذنا في رحلة عميقة لاستكشاف كيف يوثق المبدع الإماراتي سرعة المتغيرات ويحتفظ بـ "روح المكان" وسط صخب الهندسة المعاصرة.
فلسفة البصمة: التناغم بين الخدوش والإحداثيات
يقول كاظم: ما يمنح عملي هويته الخاصة هو ذلك التمازج الفريد بين أعمال "الخدوش" وقطع "الإحداثيات"، فمعاً، يسمحان للعمل بالتحرك بمرونة بين ما هو مَعِيش وما هو مَقيس؛ فهي لا توثق فقط أين وقفتُ أو ماذا شاهدت، بل تجسد كيف يمكن للمكان الواحد أن يستوعب ثقل الماضي، وحيوية الحاضر، وتطلعات ما سيأتي في آن واحد.
المكان: ذاكرة حية وسط التحول
المكان يسكن في عمق العمل، لأنني عشت هذا التغيير بشكل مباشر. في مجموعة "صور مع أعلام" (1997–2003)، كنت أقف في منطقة "الممزر" وسط لحظة حقيقية من التحول؛ أرض خالية تتحول إلى طرق وأرصفة ومرافق حديثة، العمل هنا يسجل تلك السرعة في الهندسة الحضارية، لكنه يحمل أيضاً ذاكرتي الشخصية تجاه المكان. لذا الأمر ليس مجرد توثيق، بل هو وسيلة للاحتفاظ بالماضي والحاضر والمستقبل في إطار واحد، وهو الشعور الذي تمنحه دبي دائماً.
المعادلة الصعبة: الانطلاق من المحلي نحو الأفق العالمي
أنا أبقى متجذراً من خلال البدء من "المحلي"، عندما يرتكز العمل الفني على مكان محدد سواء البيئة، الحياة اليومية، وواقع التغيير هنا، فإنه يصبح أكثر معنى وليس أقل، هذه الخصوصية هي التي تخلق خطاباً دولياً مشتركاً، لأن الناس في كل مكان يمكنهم الدخول إلى العمل من خلال تجارب إنسانية مشتركة، مثل مفهوم الزمن، والذاكرة، والتحول.
محطة "آرت دبي": احتفاء بالعشرين عاماً و"نافذة" على البيئة
يُعد "آرت دبي" منصة عالمية استثنائية وملتقى للطرق، ومشاركتي تكتسب أهمية خاصة كون المعرض يحتفل بعامه العشرين، بالنسبة لي يظل العمل الفني يبدأ دائماً من البيئة التي أعيش فيها، ولذلك سأقوم بعرض لوحة "نافذة" في نسخة المعرض لهذا العام الذي سينطلق في مايو المقبل.
مخاض العمل الفني: التجريب المستمر واللوحة التي لا تنتهي
أنا في حالة تجريب مستمرة، والعملية الفنية بالنسبة لي غامرة كلياً، في الحقيقة اللوحة لا تكتمل أبداً، هي مجرد لحظة أتوقف فيها لأنني شعرت بأن الوقت قد حان لتركها، الفن في جوهره وُجد ليحفز المشاعر ويُبقي باب السؤال مفتوحاً.
طقوس الإبداع: إلهام المشي وانضباط المرسم
أمارس رياضة المشي كل يوم؛ أنظر إلى كل ما يحيط بي وأستلهم من كل شيء أصادفه، لكنني أيضاً ألتزم بالذهاب إلى مرسمي يومياً للعمل، هذه الاستمرارية والانضباط هما العنصران الأكثر أهمية في ممارستي الفنية.
تحدي العصر: استخدام الأدوات والذكاء الاصطناعي "بغاية وهدف"
التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في الأدوات، فالفنانون الآن يمتلكون وصولاً لأدوات عديدة، بل التحدي هو في استخدامها بغرض ومعنى. لقد أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جزءاً من "حقيبة أدوات" الفنان، وأنا أوظف هذه التقنيات في ممارستي عندما يكون ذلك ضرورياً إلى جانب الأدوات التقليدية.
رسالة العمل: من جدران المرسم إلى أروقة المتاحف
لا يوجد عمل أرفض بيعه، لكنني أفضل أن تُقتنى أعمالي من قبل المتاحف والمؤسسات الفنية، لكي تتاح الفرصة للجمهور لرؤيتها، هناك أعمال كانت مفصلية ومهمة جداً في مسيرة تطوري الفني، وأود حقاً أن تكون متاحة للعرض العام.
وصية للجيل الصاعد: ابدأ من تجربتك وأخلص للممارسة اليومية
نصيحتي للفنان الناشئ: ابدأ من بيئتك ومن تجاربك الخاصة، امنح أنفسك الوقت الكافي للتجريب، وللتكرار، ولتكتشف منهجك الخاص. الأمر الأكثر أهمية هو الممارسة؛ أن تنتج عملاً كل يوم وأن تتفاعل مع المنظومة الفنية من حولك.