محكمات إماراتيات يشاركن في تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 سنة 2026
في تأكيد على الكفاءة الإماراتية في مجال التحكيم والمراقبة الكروية النسائية، تشارك ثلاث كوادر إماراتية في إدارة مباريات تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 سنة – الصين 2026، حيث ستقام تلك المباريات في ثلاث دول مختلفة خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.
ويمثل هذا التواجد الواسع اعترافًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكفاءات الإماراتية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
حيث ستقوم روضة المنصوري، بالمشاركة كحكم ساحة في التصفيات التي تستضيفها فيتنام، وخلود الزعابي ستشارك هي الأخرى كحكم ساحة في مباريات المجموعة الثانية المقامة في المملكة العربية السعودية، أما نورة جمال، تشارك كمراقب مباريات في التصفيات التي تستضيفها طاجيكستان.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود اتحاد الإمارات لكرة القدم لدعم وتطوير الكوادر النسائية في مختلف الأدوار الإدارية والفنية والتحكيمية، مما يعزز مكانة كرة القدم النسائية الإماراتية على الساحة القارية والدولية. وتتطلع الكوادر الإماراتية إلى تقديم أداء مشرف يعكس التطور الملحوظ للتحكيم الإماراتي.
وتُقام النسخة العاشرة من البطولة بمشاركة 12 منتخباً، أي بزيادة أربعة منتخبات عن كلٍّ من النسخ الأربع السابقة، فيما تُخصَّص ثماني بطاقات عبر التصفيات المؤهلة.
وكانت المنتخبات المشاركة قد وُزّعت في آب/أغسطس إلى ثماني مجموعات، حيث يتأهل المتصدر فقط من كل مجموعة إلى النهائيات في الصين 2026، لينضم إلى المنتخبات الأربعة التي تأهلت تلقائياً بوصفها ممثلي الاتحاد الآسيوي في كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً المغرب 2025، وهي: جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليابان، جمهورية كوريا، والصين (مستضيفة النهائيات).