محكمات إماراتيات يشاركن في تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 سنة 2026

وكانت المنتخبات المشاركة قد وُزّعت في آب/أغسطس إلى ثماني مجموعات، حيث يتأهل المتصدر فقط من كل مجموعة إلى النهائيات في الصين 2026، لينضم إلى المنتخبات الأربعة التي تأهلت تلقائياً بوصفها ممثلي الاتحاد الآسيوي في كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً المغرب 2025، وهي: جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليابان، جمهورية كوريا، والصين (مستضيفة النهائيات).