ليست مجرد سائقة: رائدة إماراتية كسرت الحواجز وحصلت على رخصة قيادة في السبعينيات

في زمن كانت فيه أصوات النساء الإماراتيات بالكاد تبدأ في تشكيل قصة الوطن، صنعت موزة محمد سيف نقحان التاريخ بهدوء. فبعزيمتها وشجاعتها، أصبحت واحدة من أوائل النساء الإماراتيات في رأس الخيمة اللواتي حصلن على رخصة قيادة، ممهدة الطريق لأجيال قادمة.

البدايات

على الرغم من أنها حصلت رسميًا على رخصتها في 5 أغسطس 1976، بعد سنوات قليلة فقط من قيام الاتحاد، إلا أن موزة كانت تقود السيارات قبل ذلك بوقت طويل. يتذكر حفيدها علي ناصر البديوي: "كانت تقول لنا إنها قادت السيارات حتى قبل قيام دولة الإمارات. في ذلك الوقت، كانت وسائل النقل محدودة للغاية. كانت تشاهد الآخرين يقودون، ثم تحاول بمفردها حتى تعلمت".

تستند هذه القصة إلى ذكريات علي ناصر البديوي، حفيد موزة محمد سيف نقحان، التي توفيت عام 2010.

مساعدة المجتمع

سرعان ما أصبحت موزة الشخص الذي يعتمد عليه الجميع. كانت تقود سيارتها للاعتناء بالماشية، وشراء البقالة، ودعم عائلتها. كما كانت توفر النقل للجيران. كانت توصل شقيقها إلى عمله كحارس مدرسة، وتنقل الأطفال إلى المدرسة، وتأخذ الأقارب إلى السوق، بل وساعدت العائلات في جلب المياه في الأيام التي سبقت توفر محطات التحلية. امتد كرمها إلى ما وراء عائلتها، فاستفاد منها المعلمون والجيران وحتى الغرباء. بالنسبة لموزة، كانت القيادة وسيلة لخدمة الآخرين. كان روتينها اليومي يتألف من الأعمال المنزلية، والرحلات إلى السوق، وزيارة الأقارب، ومساعدة النساء في المجتمع.