قياديات إماراتيات يرسمْن ملامح المستقبل: من أم الإمارات إلى الدبلوماسية العالمية وصروح الابتكار

في 28 أغسطس، تحتفي دولة الإمارات بنجاحات وإنجازات المرأة الإماراتية التي تمتد لعقود. وتحت شعار "يداً بيد، نحتفي بالخمسين"، سيكون يوم المرأة الإماراتية لهذا العام استثنائياً إذ يصادف مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام. لطالما خطت المرأة الإماراتية خطوات رائدة في الحقل السياسي، وأسهمت في صناعة السياسات والدفاع عن حقوق النساء.

اليوم، تتولى النساء في الإمارات تسع حقائب وزارية، وهناك تسع سفيرات، وتشغل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وتستعرض صحيفة "خليج تايمز" أبرز النساء اللواتي يهيمن على المشهد السياسي الإماراتي محلياً ودولياً.

أم الإمارات

زوجة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، تُعرف سموالشيخة فاطمة بلقب "أم الإمارات". تعود جهودها في دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى أربع سنوات فقط بعد قيام الاتحاد، حين أسست الاتحاد النسائي العام عام 1975. ومنذ ذلك الحين، تعمل الشيخة فاطمة بلا كلل لتمثيل المرأة في جميع أوجه المجتمع.

يلعب الاتحاد النسائي العام دوراً كبيراً في مراجعة السياسات العامة والتشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة واقتراح التعديلات اللازمة لتمكينها.

قضت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أربعة عقود في العمل على رفع مكانة المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. وفي عام 2004، أطلقت برنامجاً لتعزيز دور المرأة البرلمانية ومشاركتها في الحياة السياسية. تدين لها النساء الإماراتيات بالكثير من الدعم والقيادة في مسيرة تمكين المرأة.