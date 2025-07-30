قياديات إماراتيات يرسمْن ملامح المستقبل: من أم الإمارات إلى الدبلوماسية العالمية وصروح الابتكار

في 28 أغسطس، تحتفي دولة الإمارات بنجاحات وإنجازات المرأة الإماراتية التي تمتد لعقود. وتحت شعار "يداً بيد، نحتفي بالخمسين"، سيكون يوم المرأة الإماراتية لهذا العام استثنائياً إذ يصادف مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام. لطالما خطت المرأة الإماراتية خطوات رائدة في الحقل السياسي، وأسهمت في صناعة السياسات والدفاع عن حقوق النساء.
اليوم، تتولى النساء في الإمارات تسع حقائب وزارية، وهناك تسع سفيرات، وتشغل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وتستعرض صحيفة "خليج تايمز" أبرز النساء اللواتي يهيمن على المشهد السياسي الإماراتي محلياً ودولياً.
أم الإمارات
زوجة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، تُعرف سموالشيخة فاطمة بلقب "أم الإمارات". تعود جهودها في دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى أربع سنوات فقط بعد قيام الاتحاد، حين أسست الاتحاد النسائي العام عام 1975. ومنذ ذلك الحين، تعمل الشيخة فاطمة بلا كلل لتمثيل المرأة في جميع أوجه المجتمع.
يلعب الاتحاد النسائي العام دوراً كبيراً في مراجعة السياسات العامة والتشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة واقتراح التعديلات اللازمة لتمكينها.
قضت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أربعة عقود في العمل على رفع مكانة المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. وفي عام 2004، أطلقت برنامجاً لتعزيز دور المرأة البرلمانية ومشاركتها في الحياة السياسية. تدين لها النساء الإماراتيات بالكثير من الدعم والقيادة في مسيرة تمكين المرأة.
أول برلمانية
أثبتت برامج سمو الشيخة فاطمة فعاليتها، إذ حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً في 2006 حين أصبحت أمل القبيسي أول امرأة عضو في المجلس الوطني الاتحادي. وبعد نحو عقد، انتُخبت في 2015 رئيسة للمجلس لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في العالم العربي.
مهّدت السياسية الإماراتية الطريق أمام مزيد من النساء للانضمام للمجلس الوطني الاتحادي، واليوم تحتل النساء 50% من المقاعد، بفضل توجيه الراحل الشيخ خليفة.
سيدة إماراتية رائدة
كانت الشيخة لبنى أول امرأة تتولى حقيبة وزارية في الإمارات عام 2004، وقادت منذ ذلك الحين أربع وزارات كبرى، من الاقتصاد إلى التسامح، وهو ما عكس تطور أولويات الدولة ومكانتها المتنامية عالميًا.
وفي 2014، عُينت رئيسة لجامعة زايد لتعزيز التميز التعليمي والابتكار، وتظل الشيخة لبنى رمزاً عالمياً لتمكين المرأة الإماراتية.
صاحبة الإنجاز في إكسبو 2020 دبي
أصبحت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، إحدى أبرز القيادات الفاعلة في الحكومة، خاصة بنجاحها في تنظيم إكسبو 2020 دبي. وتشرف حالياً على إرث المشروع من خلال "مدينة إكسبو دبي"، وترأس لجنة أهداف التنمية المستدامة وتدير مؤسسة "دبي العطاء"، مما جعلها محورًا إنسانيًا وتنموياً بارزًا في الدولة.
الرمز الدبلوماسي الصاعد
لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة منذ 2013، أسهمت في ترسيخ حضور الإمارات في المحافل الدولية عبر أدوار مهمة مثل رئاسة مجلس إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمشاركة في مبادرات أممية حاسمة، وأسست قسم التخطيط السياسي بوزارة الخارجية.
أصغر وزيرة في العالم
في عمر لا يتجاوز 22 عامًا، عُينت شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب عام 2016، لتكون أصغر وزيرة بالعالم. وتمثل رؤيتها تحولاً نوعياً في إشراك الشباب في صنع القرار الوطني. تشغل حالياً منصب وزيرة تنمية المجتمع وبطلة الشباب في مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28).
بطلة قضايا المناخ
مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، قادت استراتيجيات مهمة لحماية مستقبل الدولة في مواجهة التحديات المناخية، وأسهمت في تطوير البنية التحتية الغذائية والاستدامة وعملت على تمثيل الإمارات في المحافل العالمية.
الاستراتيجية والسياسات العامة
هند الهاشمي، نائبة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أسهمت في وضع أجندة الحكومة الإماراتية وتعزيز ريادتها الدولية. وتشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.
هذه النماذج تشكل جزءًا من قصة نجاح المرأة الإماراتية في السياسة وصناعة القرار والابتكار على المستويين المحلي والدولي.