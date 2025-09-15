في الإمارات.. الخط العربي يكتب مستقبله بيد الصغار ويحتضن أصالة الكبار

في زمن تهيمن فيه التكنولوجيا وشاشات الأجهزة الذكية على تفاصيل حياتنا، يظل الخط العربي واحدًا من الفنون التي تقاوم الاندثار، مستندًا إلى جمالياته الفريدة وارتباطه الوثيق بالهوية العربية والإسلامية. فالحروف التي خُطّ بها القرآن الكريم ليست مجرد وسيلة للتدوين، بل إرث حضاري وروحي وفني خالد.

في محاولة لرسم صورة متكاملة عن هذا الفن العريق، التقت "خليج تايمز" بالأستاذ نبيل حسين الغانم، الخطاط الذي كرّس حياته للحروف، وبالطالبة ميرة التي تمثل الجيل الجديد بشغفها وطموحها. كانت الحروف بينهما جسرًا يربط خبرة الماضي بآمال المستقبل.

الحرف العربي كائن حي

بدأ الأستاذ نبيل الغانم حديثه مستعيدًا ذكرياته الأولى مع الحروف، حيث وجد متعة خاصة في مراقبة جمالها وتناسقها منذ الصغر، ليتحول هذا الشغف مع مرور الوقت إلى رسالة وهوية. أتقن الأستاذ نبيل عدة خطوط أبرزها الثلث، الديواني، النستعليق، الرقعة، النسخ والجلي ديواني، لكنه يرى أن لخط الثلث مكانة مميزة في قلبه لما يحمله من جلال وهيبة، ولأنه يتيح مساحة واسعة للإبداع.

ويؤكد أن ما يميز الخط العربي عن غيره هو روح الحرف، قائلًا: "الحرف العربي يتنفس وكأنه كائن حي، يتمدد وينحني، بينما تبقى معظم الخطوط الأخرى مجرد أدوات للكتابة". ويرى أن هذا الارتباط الروحي جعل الخط العربي رمزًا للهوية، إذ ارتبط منذ نشأته بالقرآن الكريم، فصار وعاءً حضاريًا يحفظ التراث وينقل القيم الروحية والجمالية للأجيال.

تحديات التعلم: الصبر والمثابرة

من أبرز الصعوبات التي تواجه المبتدئين، يوضح الأستاذ نبيل أن "أصعب ما يواجه المتعلم هو الصبر على التمرين وضبط المقاييس الدقيقة، إضافة إلى إتقان مسك القلم التقليدي. كثيرون يظنون أن الخط يُتقن بسرعة، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى تدريب طويل ومثابرة".

وعن تأثير التكنولوجيا، يقسم رأيه إلى شقين: "الجانب الإيجابي هو أنها ساعدت في نشر الخط على نطاق واسع ووفرت أدوات رقمية تسهل التصميم، أما الجانب السلبي فهو اعتماد الأطفال المفرط على الكتابة عبر الأجهزة منذ الصفوف الأولى، ما أضعف مهاراتهم اليدوية". ويختتم نصيحته للشباب بالقول: "الخط لا يُتقن بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى صبر ومثابرة، والاطلاع على نماذج الأساتذة القدامى، ليكون الابتكار لاحقًا قائمًا على قاعدة متينة".