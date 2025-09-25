"نيويورك أبوظبي": "ماضي زمن مؤقت" وتأملات بصرية في عمق الذاكرة والهوية العربية

في رحاب رواق "الثانيون" بجامعة نيويورك أبوظبي، تجلّى الفن لدى "آلاء يونس" باعتباره بحثًا لا ينفك عن المعرفة، وذاكرة حيّة تنقش تفاصيل الأزمنة على جدران الحاضر. ليست اللوحة مجرّد مساحة بصرية عند هذه الفنانة والباحثة الأردنية، بل هي نص سرديّ يدور بين العمارة والوثيقة والسينما، ويختبر علاقات المكان بالزمان ويستوحي من الحياة العربية ملامح هوية جماعية.
تتجاوز آلاء يونس أساليب الفن التقليدية، إذ تنهل من الهندسة، والأرشيف، والسرديات الشخصية، لتعيد بناء تاريخٍ منسيّ أو متشظٍ في خرائط المدينة العربية وملاعب الطفولة وحدائق الدبلوماسية اليومية. كل عمل هو مشروع بحث، ولكل مشروع نافذة على طبقات من الذاكرة: السد العالي ونفرتيتي من مصر يستحضران تجربة بلد في مواجهة التغير، بينما "مخطط بغداد الكبرى" و"معارك في عقار مستقبلي" من العراق يرصدان تحولات الإنسان في فضاء المدينة العربية المبعثرة بين الحداثة والذاكرة والواقع المتبدل.
في مشروع "افتعال"، ترصد آلاء لحظات تشكّل الوعي الجمعي أمام الحدث السياسي، وتحوّل الفرد من مجرد شاهد إلى جزء من المشهد ذاته، بينما تجد في "حديقة الصداقة" قدرة ساحات الأطفال على خلق أرضية للحوار غير المباشر بين الثقافات. أما "زهور قطف"، فيكثّف فكرة الهشاشة والعبور، نافذًا إلى تأملات فلسفية حول قيمة الحياة وإعادة صناعة اللحظة الجمالية بين الحدود والأزمنة.
آلاء يونس لا تقرأ التاريخ كزمن منغلق؛ بل تعتبر أن الماضي يتبدل باستمرار عبر قراءة الوثيقة، سواء كانت بناءً أو ورقة أو سيرة حياة فردية. لهذا جاء عنوان معرضها "ماضي زمن مؤقت" ليعكس فلسفة إعادة النظر في الأشياء كلّما تغير المنظور وتبدلت الأزمنة. ومع كل عمل، تحاول دمج العمارة مع البيئة والمناخ والثقافة المحلية، وتؤكد أن المكان لديه القدرة على سرد الحكاية البحثية والفنية معًا.
لوحتها الأخيرة لجامعة نيويورك أبوظبي كتبت خاتمة مؤقتة لمسار طويل من التجريب والبحث، محتفيةً بجميع عناصر الخبرة والبيئة الجامعية، وقناة للتفاعل بين العمارة والمناخ والثقافة المحلية، وإعادة تصوّر للمكان كذاكرة متجددة. يرافق المعرض حوارات وفعاليات تثري التجربة، وتفسح المجال لجمهور الفن كي يغوص في عمق المنهج البحثي والفني الذي مارسته آلاء لسنوات.
