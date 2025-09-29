فيصل "فتيت"… من أزقة الطفولة إلى صناعة المجد مع العين

في تاريخ كرة القدم الإماراتية، ثمة أسماء لا تمحى من ذاكرة الجماهير، لأنها لم تكن مجرد نجوم في الملاعب بل قصص شغف وإصرار تحاكي رحلة أجيال بكاملها. ومن بين هؤلاء يبرز اسم فيصل علي "فتيت"، نجم نادي العين والمنتخب الوطني السابق، الذي حوّل لعبه في الحواري إلى لوحة من المجد والبصمة الخالدة في سجل الكرة الإماراتية. مسيرة بدأت من لقب طفولي عفوي، وانتهت برمز رياضي لا يزال صوته يتردد في أروقة "الزعيم" وقلوب عشاق الأبيض.

بداية الحكاية

نشأ فيصل في أحياء البساطة، بين أصدقائه الذين أطلقوا عليه لقب "فتيت" وهو في السادسة، بعدما بهرهم بمهاراته التي شبّهها أحدهم بـ"تفتيت الصخرة" في طريقه لتجاوز المنافسين. لم يكن أحد آنذاك يتوقع أن هذا الطفل سيصبح لاحقاً أيقونة كروية تزين ملاعب الإمارات والقارة الآسيوية. لكن الحلم واجه عائقًا كبيرًا، فوالده — رحمه الله — كان يعارض انضمامه إلى الأندية، خشية أن يطغى شغف الكرة على دراسته.

ومع ذلك، لم يخذل الشغفُ قلبَ الصغير، وواصل اللعب في المدارس والبطولات المدرسية، حيث حصد الجوائز الفردية كأفضل لاعب وهداف، إلى أن جاء الاستدعاء الحاسم من محمد بن ثعلوب الدرعي الذي أقنع والده بانضمامه إلى نادي العين وهو في السابعة عشرة. هناك، التقطه المدرب التونسي محمد المنسي، وآمن به ليشق طريقه إلى المنتخب الوطني للشباب ثم الأول.