فنانة إماراتية تُجسّد التراث الوطني في تصميم ملعب عالمي باستخدام "المندوس"

تُعد الفنانة الإماراتية عائشة سيف الحمراني من الأصوات البصرية الرائدة في المشهد الفني المحلي، حيث تتميز بقدرتها الفريدة على مزج الهوية الإماراتية العميقة بأساليب التعبير الفني الحديثة والرقمية. لم تكتفِ الحمراني بعرض أعمالها في المعارض، بل سعت لنقل الفن إلى قلب الحياة العامة، متخذةً من الرياضة منصةً للتعريف بالثقافة.

وتؤكد الحمراني لـ (خليج تايمز) أن الفن يجب أن يخرج من قاعات العرض ليصبح جزءاً من حياة الشباب اليومية، مُشيدةً بالتقارب الثقافي الذي تخلقه لغة الفن العالمية.

مرحباً بك عائشة، بدايةً نبارك لكِ هذا العمل الفني المميز الذي أزاحت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وفريق "نيويورك نيكس" الستار عنه في "منتزه الشيخة فاطمة". لنتحدث عن مصدر إلهامك، لماذا اخترتِ تصميم "المندوس" تحديداً ليكون محور العمل؟

- أخذت مفهوم "المندوس" نفسه وشكله الهندسي وحوّلته ليكون متوافقاً مع هوية فريق "نيويورك نيكس" البصرية وألوانه. السبب الرئيسي لاختياري "المندوس" (الذي يُعد رمزاً للتراث ويُستخدم لحفظ المقتنيات الثمينة) هو أنني بدأت أفكر بالقيم المشتركة بين أبوظبي والفريق الأمريكي.

وما هي هذه القيمة المشتركة التي وجدتها في هذا الرمز التراثي؟

-في الماضي، كان "المندوس" يُستخدم في كل بيت إماراتي لوضع الأغراض الثمينة للأجداد. أحببتُ أن أُترجم هذا المعنى بأن المجتمع هو الشيء الثمين الذي نملكه اليوم. وأردت أيضاً أن أُبرز الحرفة وصناعة "المندوس" نفسها، لأن شكله الهندسي شدّني، خاصة وأن ملعب كرة السلة يتميّز أيضاً بالتناغم والتناسق والتوازن الهندسي. الملعب كله تحول إلى لوحة فنية تعكس روح التراث والإبداع.