في المقابل، أضاف علي أن الدعم المتواصل من سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعزز من ثقافة ممارسة الرياضة بين السكان، ويشجع على الالتحاق بالنوادي الرياضية وممارسة الرياضة بانتظام لما لذلك من أثار صحية ونفسية واجتماعية إيجابية.

تأتي هذه الآراء في إطار رؤية دبي لجعل الرياضة جزءًا متكاملاً من حياة السكان، وتوفير برامج وفعاليات متنوعة تشمل جميع الفئات من الأطفال إلى كبار السن وأصحاب الهمم، وتسعى دبي من خلال ذلك لدعم جودة الحياة وتحقيق مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

كما تُعد الفعاليات الرياضية المفتوحة لجميع الفئات، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، منصة مهمة لكسر الحواجز التقليدية وتحقيق المساواة في فرص المشاركة. وتشير الدراسات إلى أن توفير بيئة داعمة للمشاركة الرياضية يتطلب استمرارية البرامج وتنوعها لتلبي احتياجات الجميع، وهو ما تنجح دبي في تحقيقه من خلال تنظيم فعاليات متنوعة ومتعددة المستويات.

في السياق ذاته، تشكل الرياضة أحد أدوات تعزيز الوعي الصحي، حيث تترافق الفعاليات مع جلسات تثقيفية وورش عمل تسلط الضوء على أهمية التغذية الصحية، النوم الجيد، وإدارة الضغوط النفسية. وبذلك، تتحول الرياضة من مجرد نشاط بدني إلى جزء من نمط حياة متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع على حد سواء.

ختاماً، لا يمكن التغاضي عن الأثر التحفيزي الذي تلعبه الشخصيات القيادية والرموز الرياضية في دبي، مثل دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، الذي يمثل قدوة ملهمة تحفز الجميع على الاهتمام بصحتهم وممارسة الرياضة بشكل منتظم، مما يساهم في نشر ثقافة الرياضة كأساس للحياة الصحية والسعيدة داخل المجتمع.