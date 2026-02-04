فاطمة الشحي..عدستي لا تسرق اللحظة بل تمنحها "خلوداً" شعورياً

بيئتي الإماراتية هي المعلم الأول لذائقتي البصرية. هذا الاتساع في الصحراء، والسكينة في البحر، والتلاحم بين العمارة القديمة والحديثة، كلها عناصر علمتني تقدير "المساحة" واحترام الضوء الطبيعي. الهوية في أعمالي لا تأتي بشكل صارخ، بل تتسرب بهدوء؛ تجدها في ميلي للبساطة، وفي حرصي على أن تملك الصورة "رئة" تتنفس من خلالها وتعبر عن أصالتها دون تكلّف.