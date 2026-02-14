علي فؤاد..عدسة إماراتية ترصد الماضي بجرأة المستقبل

في تقديري، تكمن قوة أي قصة في قدرتها على ملامسة الجانب الإنساني، بغض النظر عن جنسية المشاهد، فالمشاعر والعواطف هي القوة القادرة على اختراق حاجز اللغة، وهذا تحديداً ما أراه يميّز أعمالي، فهي تخاطب القلب قبل العقل، وتنقل فيضاً من الأحاسيس المرتبطة بالبيئة والتراث قبل أن تسرد المعلومات الجافة. فالقصة التي تمس الوجدان، تستحق أن تُروى سينمائيا.