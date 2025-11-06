علي اللوغاني: شمعة إماراتية تضيء سماء الابتكار العالمي

في إنجاز يُضاف لرصيد الإمارات في ميادين الابتكار، يسطر المخترع الشاب علي حميد اللوغاني قصة طموح ونجاح تتجاوز حدود التوقع. على الرغم من سنّه الصغير، يملك علي سجلاً حافلاً بالمشاريع الرائدة وحضوراً لافتاً في المعارض الدولية، ليصبح نموذجاً يُحتذى بين المبتكرين الإماراتيين الصاعدين.

في حوار صحفي أجرته معه صحيفة"خليج تايمز" عقب تتويجه بميداليتين في معرض سيليكون فالي الدولي للابتكار بكاليفورنيا—إحداهما ذهبية لمشروع مراقبة السفن، والثانية فضية عن محطة الهيدروجين—كشف علي عن أسرار الرحلة التي جعلته سفيراً للابتكار الإماراتي بمشاركة أكثر من 450 مخترعاً مثلوا 25 دولة. يقول: "كنت منذ طفولتي أبحث عن سر الأشياء. أفكك ألعاباً إلكترونية ثم أعيد تجميعها بطرق جديدة، وشيئاً فشيئاً تطوَّر فضولي ليصبح شغفاً بابتكار الحلول وتطوير البرمجيات والروبوتات من أبسط المواد المعاد تدويرها."