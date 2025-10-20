علياء ونداء البحر: حكاية إماراتية تتحدى الموج

على سواحل الإمارات، حيث يمتزج صوت الموج بنسيم الفجر، كانت طفلة صغيرة تُمسك بيد والدها وتراقب أمواج البحر وهي تتلاطم في مضمار السباقات. لم تكن علياء عبدالسلام تعلم آنذاك أن تلك اللحظات ستصوغ قدرها، وأن الشغف الذي بدأ بخطوات صغيرة على الرمال سيتحوّل يومًا إلى رحلة نحو المجد فوق سطح الماء.

كانت تنظر لوالدها بإعجاب وهو ينظم البطولات الكبرى، مثل بطولة كأس رئيس الدولة وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 بين عامي 2000 و2009. هناك، وُلد في داخلها حب دائم للمغامرة والسرعة، فانطلقت أحلامها أبعد من المدى، نحو عالم كانت فيه الزوارق حكرًا على الرجال.

بدايات صنعت الطريق

تقول علياء بابتسامة يملؤها الحنين: "نشأ عشقي للبحر منذ الصغر، وكان حب المغامرة يسكن داخلي دائمًا. كنت أتابع والدي وهو يعمل بشغف في البطولات، وهناك أيقنت أن مستقبلي سيكون في هذا العالم الأزرق".

في صيفٍ لا يُنسى، حملتها الرياح إلى مدينة تونسبيرغ النرويجية، المدينة التي ستغدو لها بوابة الحلم. هناك، في ورشة الزوارق التي يملكها فرودي سوندسدال، جربت للمرة الأولى أن تمسك بالمقود وتواجه اندفاع الماء بقوة. "رأى الجميع مدى قدرتي على القيادة، وقرر والدي لحظتها أن يؤسس لي فريقًا خاصًا"، تقول وهي تتذكر تلك اللحظة التي خطت فيها أولى خطواتها الحقيقية في عالم السباقات.

دعم منحها الأفق