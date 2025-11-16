على واجهة دبي: الفن يلتقي بالفضاء.. جدارية ضخمة تحتفي بذكرى الآباء المؤسسين

كُشف النقاب عن عمل فني جديد ومُذهل على واجهة مبنى "ذا جيت" في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، يبلغ ارتفاعه 50 متراً ويعد بمثابة تكريم جريء لإرث دولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية.

يتميز العمل بعناصر رمزية تشمل مسبار الأمل، والقمر الصناعي "الاتحاد-سات"، وعربة "الراشد 2"، وعربة "راشد" التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء، مما يمثل رحلة الأمة من تأسيس الاتحاد إلى إنجازاتها الرائدة في استكشاف الفضاء. يعكس العمل الفني التزام دولة الإمارات المستمر بالإبداع والابتكار والتقدم عبر الأجيال.

يُعد هذا العمل التركيبي إحدى الملامح الرئيسية لحملة #زايد_وراشد، التي تنظمها "براند دبي" للعام الثاني كجزء من احتفالات "الشهر الوطني"، والتي تمتد من يوم علم الإمارات في 3 نوفمبر إلى العيد 54 للاتحاد في 2 ديسمبر.

تحتفل الحملة بقصة الاتحاد والإرث الخالد للآباء المؤسسين لدولة الإمارات، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

قالت شيماء السويدي، مديرة "براند دبي": "يعكس العمل الفني الإرث والرؤية الدائمين اللذين يواصلان تشكيل دولة الإمارات. فهو يجمع بين صور الآباء المؤسسين، الذين غرسوا في الأمة قيم العزيمة والإيمان، وعناصر فنية تعكس تقدم دولة الإمارات في العلوم والفضاء، وتجسد روح إنجازات اليوم وطموحات الغد".

وأشارت السويدي إلى أن التعاون مع مركز دبي المالي العالمي، الذي يدخل عامه الثالث، "يحتفي بالمناسبات الوطنية الرئيسية من خلال أعمال إبداعية تعبر عن امتناننا للشيخ زايد والشيخ راشد، اللذين وضعا أسس الاتحاد".