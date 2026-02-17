عبد الله لطفي.. حكاية "صمتٍ" صار صوتاً للعالم

بين صمت الطفولة وبياض الورق، نمت حكاية إنسان لم تكن الكلمات يوماً هي لغته الأولى، بل كانت الخطوط السوداء هي صوته الذي اخترق جدار الصمت ليخاطب العالم. عبد الله لطفي، الفنان الإماراتي الذي رأى في اللونين الأبيض والأسود وطناً يتسع لأحلامه، لم يكتفِ بتطويع "التوحد" بالريشة، بل جعل من 'اختلافه' علامة تجارية عالمية تُبهر السياح وتتزين بها أروقة متحف المستقبل. في هذا البوح الصادق للخليج تايمز يفتح عبد الله قلبه ليحكي لنا كيف حوّل ندوب التنمر إلى جداريات عملاقة، وكيف تحول القلم في يده إلى جسرٍ من الأمل، مؤكداً أن العجز ليس في غياب الكلام، بل في غياب القلوب التي تبصر الجمال.