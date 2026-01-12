عبد الله خوري..رحلة من قصاصات الطفولة إلى "الذهب الكبير" في عالم الطوابع

بعد سنوات من الانشغال بالدراسة الجامعية التي أدت لتوقفه تمامًا عن الهواية، بل والتخلي عن مجموعاته القديمة، جاءت لحظة العودة في عام 1986. كان ذلك خلال أولمبياد الشطرنج في دبي؛ حيث كان يرافق صديقاً له يمثل فريق الإمارات هناك، وجذبت منصة بريد الإمارات بإصداراتها الفنية المتميزة انتباهه يومًا بعد يوم، لتتحول الهواية من "جمع عشوائي" إلى "مسار احترافي". هذا التحول تبلور لاحقًا مع تأسيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع في أواخر التسعينيات، لتبدأ مرحلة الالتزام بالمعايير الدولية والمشاركة في المحافل العالمية.