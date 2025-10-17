"عايدة العوضي" طبيبة إماراتية تعانق قلوب المرضى وتزرع فيهم الأمل

في عالم الطب الذي يزخر بالتخصصات الدقيقة، تبرز قصصٌ لا تُروى إلا بشغفٍ وإصرار عميقين. هذه هي قصة الدكتورة عايدة العوضي، استشاري طب أورام علاجي، ورئيس قسم الاورام وأمراض الدم في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، ورئيس اللجنة العلمية و مجموعة عمل سرطان الثدي في جمعية الإمارات للأورام و عضو في لجنة الجمعية الخليجية للأورام، التي لم تكتفِ باقتحام أحد أصعب المسارات الطبية فحسب، بل حققت فيه الريادة، لتصبح أول إماراتية تلتحق بزمالة أمراض الدم والأورام الطبية في مركز MD Anderson Cancer Center العالمي، قصتها ليست مجرد سجل إنجازات مهنية؛ إنها مزيج ساحر يجمع بين أصالة الهوية الإماراتية وروح الابتكار العلمي العالمي، مدفوعةً برسالة إنسانية نبيلة انطلقت من كلمة موجعة ألقتها مريضة شابة غيّرت مسار حياتها. فكيف وازنت هذه الطبيبة الرائدة بين قسوة تحديات الغربة، ومتطلبات العائلة، والعطاء اللامحدود في مجال علاج الأورام، لتصبح نموذجًا حيًا لمستقبل المرأة الإماراتية في طليعة العلوم؟