عائشة الشحي.. إماراتية تطوع "ذكاء الآلة" لخدمة الإنسانية

في زوايا "مختبرات دبي للمستقبل"، حيث تُصاغ ملامح الغد، تمضي المهندسة الإماراتية عائشة الشحي، باحثة الدكتوراه في جامعة خليفة، بخطى واثقة نحو ريادة قطاع الروبوتات. تتويجها بجائزة برنامج لوريال-اليونسكو للمرأة في العلوم لعام 2025 لم يكن مجرد تكريم أكاديمي، بل كان اعترافاً دولياً بقدرة العقل الإماراتي على تطويع التكنولوجيا المعقدة لخدمة الإنسانية. في هذا الحوار، تأخذنا عائشة في رحلة عبر تخصصها الدقيق، وتكشف عن طموحاتها التي لا تعرف المستحيل.