عائشة الجنيبي.. شغف الجوجيتسو يصنع بطلة إماراتية شابة

تقول الجنيبي الطالبة في المرحلة الثانوية في مسار النخبة: بدأت رحلتي مع الجوجيتسو من خلال المدرسة، عندما كانت تُقام حصص تدريب تجريبية. شاركت بدافع الفضول فقط، لكن منذ أول تمرين شعرت بأنها مختلفة تمامًا عن أي رياضة جربتها من قبل. خرجت من التدريب الأول بشعور بالفخر، ومن هناك بدأ الشغف يتضاعف حتى أصبحت الرياضة جزءًا أساسيًا من حياتي اليومية، عندها انضممت إلى نادٍ متخصص ساعدني على تطوير مهاراتي بشكل كبير.