طالبتان إماراتيتان ضمن نخبة قادة العالم بمنحة"رودس"

شابتان إماراتيتان – مدفوعتان بطموحات لتحسين الرعاية الصحية، والارتقاء بالأدب الخليجي، والمساهمة الهادفة في التقدم الوطني – تم اختيارهما كحاصلتين على منحة "رودس" لدولة الإمارات لعام 2025، لتؤمّنا بذلك مكانهما للدراسات العليا في جامعة أكسفورد في أكتوبر 2026.

تم اختيار الحاصلتين على المنحة – آمال موسى علي الربح (22 عاماً) و فاطمة محمد عبد الله النعيمي (24 عاماً) – من مجموعة شديدة التنافسية لتميزهن الفكري وإمكاناتهن القيادية وقيمهن الأخلاقية وتفانيهن في خدمة المجتمع. وقالت لجنة الاختيار إن هذه الصفات تتوافق بشكل وثيق مع "الأجندة الوطنية للشباب 2031" ورؤية الإمارات لتطوير الجيل القادم من صانعي التغيير المحليين.

ستنضم كلتا الباحثتين إلى مجموعة عالمية من زملاء "رودس" في أكسفورد، حيث تخططان لمتابعة درجات الدراسات العليا المصممة لرفع قدرتهما على المساهمة في مستقبل الإمارات.

عملية اختيار صارمة تعكس الوعد الوطني

جاء هذا الإعلان بعد عملية تقييم مكثفة أجرتها لجنة اختيار منحة "رودس" لدولة الإمارات، والتي تضم قادة وطنيين وزملاء سابقين في "رودس"، ويرأسها عمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية في دولة الإمارات.

وفي معرض تعليقه على دفعات هذا العام، قال غباش: "في كل عام، نستلهم من الموهبة والهدف والقناعة لدى الشباب الذين يتقدمون أمام لجنة الاختيار. يجسد باحثو رودس إيمان الإمارات الدائم بالتعليم كعامل محفز للنمو على المستويات الفردية والوطنية والعالمية."

وأضاف: "تعد الأكاديمية وتبادل المعرفة والفضول الفكري ضرورية لتغذية المجتمعات المتماسكة والمتطلعة إلى الأمام. هذا هو الرابط الأساسي الذي يجسده باحثو رودس، المشهورون بقدرتهم الأكاديمية المتميزة وقيادتهم الموجهة نحو الهدف. نتطلع إلى رؤية كيف سيبني هذا الجيل الجديد على هذا الإرث العالمي القوي من خلال المساهمة المباشرة في تقدم دولة الإمارات والتزامنا المشترك بالتقدم العالمي."