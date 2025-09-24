صفية الحبسي... أنامل ترسم الزمن وتعيد نبض التراث على جدران أبوظبي

في عالم تتقاطع فيه خطوط الضوء بألوانها، وتنبض الجدران بروح الحياة، تبرز مسيرة الفنانة التشكيلية الإماراتية " صفية الحبسي" والتي حملت شغف الطفولة إلى فضاءات الإبداع الحر.

منذ بواكير أيامها انجذبت للألوان والأشكال، تخوض في عوالم الأشغال اليدوية، وتجارب المواد البسيطة، بحثاً عن نبض جديد للأشياء حولها. هذه البذرة الأولى سرعان ما نمت مع الزمن لتصبح فناً لا تراه هواية عابرة، بل نافذة للتعبير عن الذات، ووسيلة لترجمة المشاعر والمعاني التي تختزنها الروح

عندما تمتزج الألوان بالقطع الصغيرة لتُشكّل حكاية فنية، يصبح الإبداع لغةً تُجسّد الشغف وتُعبّر عن الهوية. في عالم الفن التشكيلي، تُقدّم الفنانة الإماراتية " صفية الحبسي" نموذجاً فريداً يجمع بين أصالة التراث وجماليات الفسيفساء، لتُعيد صياغة رموز الوطن بأسلوب معاصر. التقيناها في حوار حصري لنتعمق في مسيرتها الملهمة، ونكتشف أسرار إبداعها، وطموحها في تلوين شوارع أبوظبي.

بداية الشغف: من الألعاب اليدوية إلى عالم الفسيفساء

عندما سألناها عن شرارة البداية، قالت: "بدأت رحلتي مع الفن منذ الصغر، فقد كنت منجذبة بشكل فطري إلى الألوان والأشكال، وأحببت دائمًا التجريب بالمواد البسيطة المتوفرة حولي. لم يكن الفن مجرد هواية، بل وسيلة للتعبير عن ذاتي."

وتابعت، كاشفة عن لحظة التحول الحقيقية: "شغفي الحقيقي برز بوضوح عندما تعرفت على فن الفسيفساء. وجدت فيه عالمًا يجمع بين الدقة والإبداع والصبر، وكنت أشعر أنه يمنحني مساحة لا محدودة لابتكار أعمال فريدة باستخدام خامات متنوعة، وحتى إعادة تدوير المواد لمنحها قيمة جديدة. من هنا، بدأت رحلتي الجادة لتطوير نفسي ليصبح الفن جزءًا لا يتجزأ من حياتي وهويتي."