صراع "الآلة والروح": الإبداع الحقيقي عصيّ على نسخ الذكاء الاصطناعي

في ظل التحول التقني الهائل الذي يشهده العالم، وخاصة مع صعود أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية كـ "شات جي بي تي" التي باتت جزءاً من عمليات الكتابة والتأليف وصناعة المحتوى، تبرز تساؤلات عميقة حول مستقبل الإبداع الإنساني. هل يمكن لهذه التقنيات، ببراعتها في صياغة النصوص وتحليل البيانات، أن تحل محل المبدع الحقيقي، أم أنها مجرد أدوات مساعدة يمكن أن تُسهم في تطوير العمل الأدبي دون أن تهدد أصالته وفرادته؟
للوقوف على هذه المعضلة الفكرية والأدبية، استعرض هذا التحقيق آراء نخبة من الكتّاب والمفكرين الذين قدموا رؤى متباينة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المشهد الفكري والأدبي، محذرين من التبعية ومؤكدين على تفوق "الروح" الإنسانية.
يؤكد بعض المفكرين على أن الاستسلام التام لتقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً وجودياً لجوهر الإبداع الإنساني. فمن وجهة نظر الدكتور سيف الجابري، فإن الاعتماد الكلي على هذه الأدوات يقضي على جوهر الإبداع الذي وهبه الله للإنسان من أجل التفكر والتدبر.
يقول الدكتور الجابري بلهجة تحذيرية: "كل التقنيات، ومنها الشات جي بي تي، تقضي قضاءً تاماً على الإبداع الفكري الإنساني، لأن الاعتماد عليها يجعل الذاكرة الذهنية والعلمية تضمر تدريجياً. الإنسان خُلق ليتفكر ويكتب ويتعلم، أما إذا ترك كل ذلك للآلة، فإنه يقضي على نفسه ومستقبله وذكائه العاطفي." ويشدد على أن عمليتي الكتابة والقراءة هما من تنمّيان الذكاء الإنساني بشكل أساسي، بينما تحليل المعلومات عبر الآلة فقط يجعل الإنسان "بلا ذاكرة وبلا علم"، ويحول التفكير الإنساني إلى مجرد عملية نسخ آلية للمعلومات المتاحة. هذا الرأي يثير نقاشاً واسعاً حول التوازن المطلوب بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على القدرات المعرفية والعقلية الفطرية.
في المقابل، يرى فريق آخر أن الذكاء الاصطناعي ليس سوى وسيلة قوية يمكن استغلالها بذكاء وأخلاق، خاصة في الجوانب التقنية للعمل الأدبي أو القانوني. الدكتورة عائشة المعمري، الكاتبة والطبيبة والقانونية، تؤكد أن الذكاء الاصطناعي وسيلة مهمة لأي مؤلف إذا ما استخدمها بوعي ودقة.
تشير الدكتورة المعمري إلى تجربتها الشخصية في ستة إصدارات، منها كتب في أدب الطفل وكتب قانونية مثل "دليلك لفهم قانون المسؤولية الطبية": "لقد استخدمت الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة بعض الفقرات وتدقيق القواعد العربية فقط، مما وفر عليّ الوقت والجهد في عمليات المراجعة والتحرير اللغوي." وتؤكد المعمري على الجانب الأخلاقي، موضحة أنها وضعت في مقدمة كتابها تنويهاً للقارئ باستخدامها شات جي بي تي لإعادة صياغة بعض الفقرات بلغة قانونية أدبية، مؤكدة أن "المحتوى من إبداعي، وأنا مسؤولة عن كل كلمة فيه". وترى أن الذكاء الاصطناعي إذا استُخدم بوعي يمكن أن يكون "مساعداً لا بديلاً"، شريطة تحري الدقة في المعلومات وعدم الاعتماد الكلي عليه، ليتحول بذلك إلى أداة لتعزيز الإنتاجية وليس بديلاً عن الأصالة.
أما الجانب الأهم في النقاش، فيتعلق بالقدرة على محاكاة العمق العاطفي والبشري الذي يشكل جوهر أي عمل أدبي خالد. يؤكد الكتّاب الروائيون والشعراء على أن الأسلوب والسرد المتمكن هو ما سيبقى الفاصل الحقيقي.
يقول الكاتب الروائي أحمد شامل: "التأثير موجود، لكن لا يمكن القول إنه سيقتل الإبداع. من يعتمد على ذكائه وأسلوبه في السرد سيظل متفوقاً، لأن هذه التقنيات ليست دقيقة دائماً، والأخطاء واردة فيها." ويضيف أن "من يعتمد اعتماداً كاملاً على الذكاء الاصطناعي سيسقط عاجلاً أم آجلاً، بينما الكاتب الذي يكتب من قلبه وبقلمه سيبقى، لأن الإبداع الحقيقي لا يُصنع بآلة، بل هو نتاج تجربة إنسانية خالصة."
ويعزز هذا الرأي الكاتب والمؤثر بدر الشمري الذي يرى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا يمكن تجاهلها في عصرنا الحالي، لكنه يضع حدوداً واضحة بين المساعدة والاستبدال: "الإبداع البشري لا يمكن أن يُستبدل. الآلة لا تملك روح الإنسان ولا تستطيع محاكاة الحياة بكل مشاعرها وتعقيداتها."
ويختتم الكاتب الإماراتي عبدالعزيز البقيش هذا الجدل بالتأكيد على الفارق الجوهري: "الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يتطور مثل الإنسان، لكن الفرق الجوهري أن الآلة لا تملك إحساساً. الإحساس هو ما يميّز الكاتب الحقيقي، وهو ما لا يمكن للروبوت أو التقنية أن تخلقه مهما تطورت، لأنها تفتقر إلى الروح والتجارب العميقة التي تغذي النص الأدبي."
في الختام، تتفق معظم الآراء على أن الذكاء الاصطناعي ليس نهاية الإبداع الأدبي، بل هو تحدٍ جديد ومحفز للكتّاب الأصليين لرفع مستوى أعمالهم والتركيز على الجوانب الإنسانية والعاطفية التي لا يمكن للآلة محاكاتها. يبقى التحدي الأكبر هو في إيجاد التوازن بين الاستفادة الذكية من أدوات التكنولوجيا وتجنب التبعية لها، لضمان استمرار جوهر الفكر الإنساني في صياغة المستقبل الأدبي.