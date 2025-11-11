صراع "الآلة والروح": الإبداع الحقيقي عصيّ على نسخ الذكاء الاصطناعي

في ظل التحول التقني الهائل الذي يشهده العالم، وخاصة مع صعود أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية كـ "شات جي بي تي" التي باتت جزءاً من عمليات الكتابة والتأليف وصناعة المحتوى، تبرز تساؤلات عميقة حول مستقبل الإبداع الإنساني. هل يمكن لهذه التقنيات، ببراعتها في صياغة النصوص وتحليل البيانات، أن تحل محل المبدع الحقيقي، أم أنها مجرد أدوات مساعدة يمكن أن تُسهم في تطوير العمل الأدبي دون أن تهدد أصالته وفرادته؟

للوقوف على هذه المعضلة الفكرية والأدبية، استعرض هذا التحقيق آراء نخبة من الكتّاب والمفكرين الذين قدموا رؤى متباينة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على المشهد الفكري والأدبي، محذرين من التبعية ومؤكدين على تفوق "الروح" الإنسانية.

ضمور الذاكرة

يؤكد بعض المفكرين على أن الاستسلام التام لتقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً وجودياً لجوهر الإبداع الإنساني. فمن وجهة نظر الدكتور سيف الجابري، فإن الاعتماد الكلي على هذه الأدوات يقضي على جوهر الإبداع الذي وهبه الله للإنسان من أجل التفكر والتدبر.

يقول الدكتور الجابري بلهجة تحذيرية: "كل التقنيات، ومنها الشات جي بي تي، تقضي قضاءً تاماً على الإبداع الفكري الإنساني، لأن الاعتماد عليها يجعل الذاكرة الذهنية والعلمية تضمر تدريجياً. الإنسان خُلق ليتفكر ويكتب ويتعلم، أما إذا ترك كل ذلك للآلة، فإنه يقضي على نفسه ومستقبله وذكائه العاطفي." ويشدد على أن عمليتي الكتابة والقراءة هما من تنمّيان الذكاء الإنساني بشكل أساسي، بينما تحليل المعلومات عبر الآلة فقط يجعل الإنسان "بلا ذاكرة وبلا علم"، ويحول التفكير الإنساني إلى مجرد عملية نسخ آلية للمعلومات المتاحة. هذا الرأي يثير نقاشاً واسعاً حول التوازن المطلوب بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على القدرات المعرفية والعقلية الفطرية.