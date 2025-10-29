شاب إماراتي يحول منطقة مهملة إلى نقطة جذب سياحي ورياضي

مع اقتراب فصل الشتاء في الإمارات، يدفع عودة الأيام المعتدلة والليالي الباردة المنعشة الباحثين عن المغامرة للعودة إلى الصحراء. تتحول الكثبان الذهبية مرة أخرى إلى ملاذ مثالي للأصدقاء والعائلات للتجمع والاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة الخارجية وإعادة الاتصال بالتراث العريق للدولة.

في أوائل عام 2022، زار الإماراتي محمد المزروعي، المقيم في رأس الخيمة، موقعاً رملياً عند "مخرج 116" ولاحظ تراجعاً في الإقبال على الرغم من جماله الطبيعي.

أثار هذا المشهد حماسه لاتخاذ الخطوة الأولى في تحويل الموقع إلى وجهة نابضة بالحياة. وباستخدام منصاته التي تحظى بمتابعة قوية على "سناب شات" و"إنستغرام"، حشد المزروعي الدعم للمساعدة في تحويل المنطقة إلى مركز مزدهر لعشاق الصحراء ورياضات المحركات.

تنظيم وحماية بأيادٍ متطوعة

قال المزروعي لـ "الخليج تايمز": "كانت المنطقة شبه فارغة، ولا توجد فيها فرق إنقاذ، ولا مسعفون، ولا تنظيم. لذلك، بدأت أنا ومجموعة من الأصدقاء في تنظيف وتنظيم الموقع، والتنسيق مع الفرق التطوعية والمسعفين لتأمينه".

وأوضح أن رؤية المنطقة ذكرته بـ "عوافي" في رأس الخيمة، وهي ملاذ لمحبي الطبيعة و**"التطعيس"** وركوب "العرْقوب" (كثيب رملي مرتفع في اللهجة المحلية).

وأشار: "قمنا بتنظيم العرْقوب، وتنظيف المسارات، وتحديد أماكن التجمع، بالإضافة إلى نقاط الدخول والخروج، لجعله آمناً للسيارات والعائلات. عملنا كل أسبوع لجعل المكان أفضل وأنظف مما كان عليه".

ما بدأ كمبادرة تنظيف صغيرة سرعان ما تحول إلى حركة مجتمعية. انضمت فرق تطوعية بلغ عددها ما بين 30 و 50 شاباً، بالإضافة إلى فرق الإنقاذ مثل "صقور الصحراء للإنقاذ"، و**"فريق رأس الخيمة التطوعي"، و"فريق المبدع 700"**، إلى جانب المسعفين وأصحاب المرائب. وعملوا معاً لضمان السلامة وإدارة الحشود وتنظيم الفعاليات. كما تلقى الفريق أشكالاً مختلفة من الدعم من الشركات المحلية والمقيمين، بما في ذلك الهدايا والمعدات والخدمات الأساسية.