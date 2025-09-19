"شابات فخر".. برنامج عسكري يومي يفتح أبواب القيادة للمرأة الإماراتية

بات بإمكان النساء الإماراتيات الآن التسجيل في الدورة السابعة من "شابات فخر"، وهو برنامج تدريب عسكري يمتد ليوم واحد، ويركز على تعزيز الهوية الوطنية وتطوير المهارات القيادية. سيُقام التدريب في نوفمبر 2025، ويُغلق باب التقديم في 1 أكتوبر.

هذه المبادرة، التي تُعرف أيضًا باسم "نساء الفخر"، تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، وهي أول أكاديمية عسكرية نسائية في منطقة الخليج، تأسست عام 1990.

يستهدف برنامج "شابات فخر" النساء الإماراتيات من سن 18 إلى 35 عامًا، ويزودهن بتجربة الحياة العسكرية من خلال تمارين بناء الفريق، والتدريبات القيادية، وتحديات اتخاذ القرار في بيئة تدريبية.

منذ إطلاقها في عام 2022، شاركت أكثر من 490 امرأة إماراتية في ست دورات من المبادرة. ويفيد المسؤولون بأن البرنامج قد عزز المهارات العملية وزاد من الوعي الوطني لدى المشاركات.

فخر ومسؤولية

قال مسؤول من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لصحيفة "خليج تايمز": "هذه هي الدورة السابعة، ونحن فخورون بأن نرى النساء الإماراتيات يتقدمن لاغتنام هذه الفرصة. مشاركتهن تعكس الفخر، والمسؤولية، والالتزام بخدمة وطنهن".

تستلهم هذه المبادرة من القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 6 لعام 2014، الذي يجعل الخدمة الوطنية إلزامية للرجال الإماراتيين من سن 18 إلى 30 عامًا، بينما تظل مشاركة النساء طوعية. وتوفر برامج مثل "شابات فخر" للنساء فرصة منظمة للوصول إلى التدريب العسكري والمشاركة في واجبات المواطنة خارج الإطار الإلزامي.

وأضاف المسؤول: "من خلال هذا البرنامج، نهدف إلى غرس قيم الانضباط، والصمود، والهوية الوطنية"، مضيفًا: "يوفر 'شابات فخر' للشابات الإماراتيات فرصًا لنقل مبادئ الخدمة والقيادة إلى مختلف القطاعات".

يرتبط هذا البرنامج الذي يستمر ليوم واحد بالأجندة الوطنية للشباب في الإمارات 2031، التي تؤكد على تمكين الشباب والمواطنة الفعالة. يتضمن البرنامج تدريبات وتمارين لتطوير مهارات العمل الجماعي واتخاذ القرار التي يمكن للمشاركات تطبيقها في التعليم، والمسيرة المهنية، والمشاركة المجتمعية.

تتم الأنشطة التدريبية في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، التي قدمت التعليم العسكري للنساء منذ عام 1990، مما يدعم نهج الإمارات في مشاركة المرأة في قطاعات الدفاع والأمن.

يُذكر أن التسجيل في دورة نوفمبر من برنامج "شابات فخر" مفتوح عبر المنصة الرسمية للمؤسسة الاتحادية للشباب حتى 1 أكتوبر 2025.