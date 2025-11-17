سمية الشمري..رحلة إماراتية في بناء مستقبل التعليم والتطوير المهني

وترى الشمري أن أبرز التحديات تبدأ بتحليل الاحتياجات التدريبية بدقة، وغياب وظيفة محلل الاحتياجات الذي يزيد الوقت والتكلفة على الشركات والمؤسسات في اكتشاف وتقديم الحلول المناسبة. يضاف إلى ذلك ضعف وعي بعض المدراء بأهمية التدريب كونه ضرورة وليس رفاهية، بجانب تحديات وعي الموظفين المختلفة وأهمية الاختيار الصحيح للمدربين المحترفين القادرين على نقل المعرفة بكفاءة.

كما أن ترسيخ التعلم المستمر داخلياً يحتاج إلى رؤية إدارية شاملة ونظام مؤسسي يحفظ وينقل المعرفة ويضمن توثيق وتنمية الخبرات المتراكمة، بحيث لا تكون مجهودات فردية فحسب بل منظومة داعمة مستدامة.