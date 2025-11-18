سحر راستي… أول قبطانة بحرية تكسر الأمواج وتبحر بأمل الإمارات

في عالمٍ صاخب بالموج والتحديات، برز اسم "سحر راستي" كأيقونة إماراتية كسرت الحواجز وغيّرت المسار. أول قبطانة بحرية إماراتية، بدات شغفها في عام 2015 وواحدة من أبرز الوجوه النسائية في قطاع الملاحة البحرية، صنعت لنفسها مكانًا بين القادة رغم أن الطريق لم يكن ممهدًا.

منذ طفولتها كانت ترى البحر أكثر من مجرد أفق أزرق؛ كان وعدًا بمستقبل مختلف. ومع الإصرار، والإيمان بأن لا شيء مستحيل في قاموس الإمارات، تحوّلت تلك الطفلة إلى قائدة سفن ومؤسسة مجموعة بحرية تحمل رؤية عالمية. قصة سحر ليست مجرد نجاح شخصي، بل شهادة على ما يمكن للمرأة الإماراتية أن تحققه عندما تلتقي الموهبة بالشغف وبدعم قيادة تؤمن بالإنجاز.

البدايات

تقول سحر راستي إن رحلتها مع البحر بدأت منذ الطفولة، حين كان والدها يملك شركة استيراد وتصدير خارج الميناء، وكانت ترى السفن تتحرك وتغادر كأنها تهمس لي أن هناك عالم كامل خلف الأفق ينتظر من يكتشفه. وتضيف أنها كانت ترافق والدها أحيانًا في رحلات بحرية، وهناك بدأ شغفها: "من رائحة البحر، من صوته، من فكرة القيادة وسط الموج كبرت وأنا مؤمنة أن البحر مش مكان بعيد عن المرأة الإماراتية بل ساحة جديدة نثبت فيها أن لا شيء مستحيل في قاموس الإمارات".وتؤكد أن الفخر الأكبر لها هو تمثيل بنت الإمارات في مجال كان يُنظر إليه سابقًا كأمر مستحيل، بفضل دعم القيادة الرشيدة.

التحديات

وعن أبرز التحديات في بداياتها كملاحة بحرية، تؤكد أن التحدي الأكبر لم يكن البحر: "التحدي الأكبر ما كان البحر بل العقول. كنت أواجه نظرة استغراب وحتى رفض غير مباشر لمجرد أني امرأة قررت أدخل مجال الملاحة". لكنها لم تتوقف، وكانت تردد: "أنا ما أقاتل لأثبت أني امرأة قادرة، أنا أعمل لأثبت أن الإماراتية ما تعرف المستحيل". وترى أن كل موجة كانت اختبارًا، وكل رحلة درسًا في الصبر والقوة والإصرار.

إنجاز تاريخي يلامس القلب

تصف سحر اللحظة التي شعرت فيها بأنها حققت إنجازًا تاريخيًا للمرأة الإماراتية: "لحظة الفخر الأولى كانت عندما وقفت كأول قبطانة بحرية إماراتية في مجال عالمي ورفعت اسم بلادي". لكن اللحظة الأعمق لديها كانت عندما وصلتها رسالة من طالبة بحرية تقول: "كابتن سحر أنا دخلت البحر لأنك فتحتي الباب". وتضيف: "الإنجاز الحقيقي مو في أن تكوني الأولى بل في أنك تتركين الطريق مفتوحًا للي بعدك".

البحر يصنع القيادة

تؤكد سحر أن البحر كان مدرسة قيادية كاملة: "البحر علّمني القيادة الحقيقية مو قيادة الأوامر بل قيادة التوازن. علّمني كيف أكون هادئة في العاصفة وكيف أقرر بسرعة وقت الخطر. علّمني كيف أستمع وكيف أتحكم في نفسي قبل أن أتحكم في الطاقم". وترى أن البحر هو من صاغ بداخلها معنى القائد كحالة ووعي ومسؤولية.