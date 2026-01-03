سالم المري.. من أروقة شرطة دبي إلى منصة تتويج القادة الشباب في "تحدي 71"

وتعود جذور هذا التميز إلى مسيرة أكاديمية حافلة بدأت حينما التحق المري بشرطة دبي عام 2016، متنقلاً بين الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهي مسيرة تعززت بدعم مؤسسي كبير بدأ منذ ابتعاثه في عام 2012 لدراسة الهندسة الإلكترونية، ثم مواصلته التخصص في الهندسة الكهربائية لدرجة الماجستير التي ركز فيها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل تعابير الوجه، ولم يتوقف الطموح عند هذا الحد، بل توّج مساره العلمي بكونه أول مواطن إماراتي ينال درجة الدكتوراه من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تخصص "الرؤية الحاسوبية"، وهو إنجاز علمي رفيع استحق عليه وسام التميز الفردي في مجالات علوم وتكنولوجيا المستقبل.