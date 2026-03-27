سارة المهيري.. لوحاتٌ ترفضُ السكون وأسئلةٌ تقفُ على حافة "الاكتمال"

أنا فنانة شديدة الملاحظة لما يحيط بي، لذا فإن "المكان" في عملي هو بيئتي المباشرة بكل بساطة، قد يكون الحي الذي يحتضن استوديو العمل، أو طريق الكورنيش الذي أعبره يومياً، لا تستهويني المعالم الكبرى بقدر ما تشغلني التفاصيل التي تسقط عادةً من ذاكرة المارة، مزيج لوني عابر، هيكل مادي معين، أو علاقة فراغية بين جسمين، هذه التفاصيل قد تظل حبيسة صورة فوتوغرافية، أو تتحول لاحقاً إلى عناصر تكوينية في لوحاتي، لذا أنا لا أؤرخ للتحول المتسارع في الإمارات بشكل وثائقي، بل أعيد تخيل تلك "الشظايا" اليومية التي تشكل بصمت علاقتنا بالمكان.