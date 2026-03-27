سارة المهيري.. لوحاتٌ ترفضُ السكون وأسئلةٌ تقفُ على حافة "الاكتمال"

"بين جدران مرسمها الذي يفوح برائحة اللون وهدوء التأمل، لا تبدو سارة المهيري مجرد فنانة تشكيلية ترسم فوق القماش، بل هي مهندسة لمشاعرنا تجاه الأمكنة التي نعبرها يومياً دون التفات، في حديثنا معها اكتشفنا أن سرّ سارة لا يكمن في اللوحة المكتملة فحسب، بل في تلك 'الملاحظة اليومية' التي تقتنصها بهاتفها لعابر سبيل أو لزاوية ضوء على رصيف، لتُحيلها لاحقاً إلى كيان فني ينبض بالتوازن.
سارة التي ترفض حتى اليوم التخلي عن أولى لوحاتها 'Blueberry'، تتحدث لخليج تايمز بنضج فني لافت، يمزج بين صرامة البحث الأكاديمي وعفوية المبدع الذي يترك في كل عمل سؤالاً معلقاً للرائي، في هذا الحوار نبحر معها في فلسفة الخامة، ونفهم كيف توازن بين انتمائها للمكان في الإمارات وبين لغتها البصرية التي تفهمها كل لغات العالم."
فلسفة الخامة وبصمة التوازن
تقول المهيري: لو تأملتم أعمالي، ستجدون أن ألواني وعناصري التكوينية هي الهوية الحقيقية التي تُعرّف فني. إنني في حالة بحث دائم عن شعور بالتوازن، ليس فقط بصرياً، بل مفاهيمياً وسردياً أيضاً، أترجم هذا البحث عبر توظيف الألوان التي تتناقض ظاهرياً لكنها تتكامل في العمق، وعبر المزج بين خامات ناعمة وأخرى هيكلية صلبة، كالقماش والخشب، هذه الازدواجية تبرز بوضوح في تقنيات الرسم الخاصة بي، حيث تتفاعل الخطوط الهندسية المنظمة مع مساحات لونية وحرة، لخلق حوار بين الانضباط والارتجال."
المكان.. إعادة تخيل الهوامش
أنا فنانة شديدة الملاحظة لما يحيط بي، لذا فإن "المكان" في عملي هو بيئتي المباشرة بكل بساطة، قد يكون الحي الذي يحتضن استوديو العمل، أو طريق الكورنيش الذي أعبره يومياً، لا تستهويني المعالم الكبرى بقدر ما تشغلني التفاصيل التي تسقط عادةً من ذاكرة المارة، مزيج لوني عابر، هيكل مادي معين، أو علاقة فراغية بين جسمين، هذه التفاصيل قد تظل حبيسة صورة فوتوغرافية، أو تتحول لاحقاً إلى عناصر تكوينية في لوحاتي، لذا أنا لا أؤرخ للتحول المتسارع في الإمارات بشكل وثائقي، بل أعيد تخيل تلك "الشظايا" اليومية التي تشكل بصمت علاقتنا بالمكان.
المحلية بلغة عالمية
رغم أن ممارستي الفنية تركز بشكل أساسي على استكشافات عالمية للون والشكل والتجريد، إلا أن خصوصيتي المحلية تتسلل إلى العمل بعفوية وهدوء، تظهر هذه الهوية في استخدام النص العربي أو في الاستجابة البصرية لتفاصيل التقطتها أثناء سيري في شوارع الحي، هذه اللمسات ليست "المحور" الذي يدور حوله العمل، لكنها تمنحه عمقاً وخصوصية تعزز من لغته العالمية.
أرت دبي.. منصة للتجريب الجماعي
يظل "أرت دبي" واحداً من أهم المواعيد في أجندتي الفنية المحلية، وأنا فخورة بمواكبة نموه عاماً بعد عام، أعتبر مشاركتي فيه فرصة ذهبية للتجريب واستكشاف مسارات جديدة لم يسبق لي خوضها، وما يميز وجودي هناك هو تلك الحالة الحوارية مع زملائي الفنانين من معرض "كربون 12"، فالعرض الجماعي بجانبهم يخلق تفاعلاً يثري ممارستي الفردية ويضعها في سياق فني أوسع، وأنا أتطلع لمايو المقبل حتى أعرض أعمالي أمام متذوقي الفن.
اكتمال العمل والوقوف على حافة السؤال
جوهر عملي هو التوازن، وهذا هو المعيار الذي يحدد متى تنتهي اللوحة، أشعر أن العمل اكتمل عندما ينجح في استيقاف المشاهد لفترة أطول قليلاً، تاركاً في ذهنه سؤالاً أو سؤالين دون إجابة قاطعة، البحث الأكاديمي والشخصي هو الوقود المحرك لي، هو لا يغذي العملية الإبداعية فحسب، بل يمتلك القدرة على تحدي أفكاري ودفعها نحو آفاق غير مسبوقة.
طقوس يومية.. صيد الملاحظات
لدي طقس بسيط لكنه جوهري لممارستي، أقوم يومياً بتدوين ملاحظة واحدة على الأقل في هاتفي، قد تكون هذه الملاحظة نمطاً زخرفياً على رصيف، أو تدرجاً لونياً في سماء الغروب، أو حتى شطراً من قصيدة، هذه الملاحظات هي البذور التي أعود إليها لاحقاً لتنبت منها أعمالي الجديدة، وبالنسبة لي الإلهام يحتاج إلى توازن دقيق بين ضجيج الحياة الخارجي وبين العزلة التي تمنحني المساحة لتحويل تلك الملاحظات إلى كيان فني.
الابتكار والذكاء الاصطناعي
التحدي الذي يواجه فنان اليوم لا يكمن في ملاحقة الأدوات بقدر ما يكمن في الحفاظ على نهج فريد وأصيل، الأدوات والتكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي هي وسائل تتطور باستمرار، والمهم هو كيف نوظفها بصدق يعكس هويتنا، في الإمارات أرى مشهداً ديناميكياً حيث يدمج الفنانون هذه التقنيات مع الفنون التقليدية بطريقة تدفع بالحركة الفنية نحو المستقبل.
"Blueberry".. البداية التي لا تُباع
هناك قطعة لا تزال تسكن مرسمي وأرفض التخلي عنها، وهي لوحة "Blueberry" التي أنتجتها عام 2019 لمعرض تخرجي وأول معرض فردي لي، هذه اللوحة كانت بمثابة الخطوة لأولى، فهي أول تجربة لي على القماش بعد أن كان العمل مجرد مخطط مائي صغير، لا زلت أحتفظ بالرسم التخطيطي الأولي لها، فهو يمثل لي لحظة التحول من الفكرة إلى المادة.
رسالة إلى الجيل الناشئ
نصيحتي لكل فنان يبدأ طريقه، أعطِ فنك كل وقتك، وبقدر ما تخلص لممارستك، ستعطيك هي النتائج، والأهم من ذلك لا تنتظر أن يطرق أحد بابك بالفرص، إذا شعرت أن هناك شيئاً ناقصاً في المشهد الفني أو إضافة تود تقديمها فبادر واصنعها بنفسك.