سارة الكثيري.. تراث إماراتي يشفي مرضى الأورام

في زمن تتعدد فيه التخصصات الطبية، تبرز شابة إماراتية استثنائية لم تكتفِ بالجانب العلمي، بل أضافت إليه لمسة إنسانية عميقة وروحاً وطنية. سارة مسلم الكثيري، أخصائية التغذية السريرية في مدينة برجيل الطبية، تُجسّد نموذجاً ريادياً للمرأة التي كرّست علمها لخدمة الإنسان، وتخصصت في مجال بالغ الحساسية: تغذية مرضى الأورام.

بعلمها وشغفها، تثبت الكثيري أن الغذاء الصحي، حتى وإن كان مستوحى من المطبخ الإماراتي، هو جزء لا يتجزأ من رحلة الشفاء، وأن الإنجاز الحقيقي هو استثمار المعرفة في تحسين جودة حياة المرضى.

البداية من جامعة زايد

منذ سنواتها الجامعية في تخصص الصحة العامة والتغذية بجامعة زايد، كان اهتمام سارة بعلاقة الغذاء بالصحة وجودة الحياة أمراً محورياً. ولكن شغفها العلمي دفعها لاكتشاف سُبل تحسين حياة المرضى عبر التوعية الغذائية السليمة، قبل أن تبدأ أولى خطواتها العملية في مدينة برجيل الطبية كأخصائية تغذية سريرية بترخيص من هيئة الصحة أبوظبي.

لاحقاً، تخصصت في تغذية مرضى الأورام، وهو مجال يتطلب دقة علمية وحساسية إنسانية عالية. تعبّر سارة عن هذا التحول قائلة: "في آخر سنة لي في الجامعة، بدأت أتابع بشكل مكثّف مواضيع تتعلق بتغذية مرضى السرطان، وكنت أشعر أن هذا المجال مختلف وحسّاس جداً، لأنه يمس حياة الناس في مرحلة صعبة. هذا الفضول والإصرار هو ما دفعني لأطلب تدريباً في هذا المجال، لأتعلم كيف يمكن للتغذية أن تكون شريكاً حقيقياً في علاج المريض ودعمه".