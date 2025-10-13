محمد الزرعوني.. صوت إماراتي يروي القصص بالموسيقى

على الرغم من أنه وُلد في لندن، إلا أنه عاد ليستقر في دبي الآن. أما عن عمليته الإبداعية؟ فيمكن القول إنها عفوية. يقول في حديث مع صحيفة "سيتي تايمز": "يعتمد الأمر على كيفية كتابتي للأغنية والسياق الذي أكتب فيه"، موضحاً أن حتى عنوان الأغنية يمكن أن يحدد اتجاه صوتها. وتحتل أغنيته "كيدز آر لافينغ" مكانة خاصة في قلبه لأنها بمثابة تحية رقيقة لأطفاله وللفرح العابر في لحظات الحياة اليومية.