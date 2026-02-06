رائد أعمال إماراتي يداوي داء السكري بـ "أسرار الأجداد"

لسنوات، عانى غمدان ناصر من مقاومة الأنسولين وتناول أدوية متعددة لعلاج حالته. في النهاية، سئم الإماراتي من روتينه وقرر البحث عن طرق بديلة. عندها اقترح عليه صديق نقع اللبان العماني في الماء طوال الليل وشربه.

“فعلت ذلك بانتظام لعدة أشهر،” قال لـخليج تايمز . “بدأت أشعر بنشاط كبير. بعد ذلك، عندما أجريت فحص دم، بدأت مستويات الأنسولين لدي تعود إلى طبيعتها أيضًا.” على مدى السنوات العشر الماضية، لم يتناول أي دواء وكانت مستويات السكر في دمه طبيعية.

ولكن في عام 2019 فقط، قرر غمدان تحويل تجربته الشخصية إلى فكرة عمل. أدى ذلك إلى إطلاق خيرات اليمن، التي تبيع المياه المنكهة والقهوة العضوية والعسل، من بين منتجات أخرى.

