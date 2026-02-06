رائد أعمال إماراتي يداوي داء السكري بـ "أسرار الأجداد"

لسنوات، عانى غمدان ناصر من مقاومة الأنسولين وتناول أدوية متعددة لعلاج حالته. في النهاية، سئم الإماراتي من روتينه وقرر البحث عن طرق بديلة. عندها اقترح عليه صديق نقع اللبان العماني في الماء طوال الليل وشربه.
“فعلت ذلك بانتظام لعدة أشهر،” قال لـخليج تايمز . “بدأت أشعر بنشاط كبير. بعد ذلك، عندما أجريت فحص دم، بدأت مستويات الأنسولين لدي تعود إلى طبيعتها أيضًا.” على مدى السنوات العشر الماضية، لم يتناول أي دواء وكانت مستويات السكر في دمه طبيعية.
ولكن في عام 2019 فقط، قرر غمدان تحويل تجربته الشخصية إلى فكرة عمل. أدى ذلك إلى إطلاق خيرات اليمن، التي تبيع المياه المنكهة والقهوة العضوية والعسل، من بين منتجات أخرى.
كان غمدان أحد الذين عرضوا منتجاتهم في جناح مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) في معرض جلفود الأسبوع الماضي. كان هناك العديد ممن أبدوا اهتمامًا بتجربة منتجاته وعرضوا عليه صفقات تجارية. “كشركة صغيرة، كان لهذا النوع من الدعم فرقًا حقيقيًا،” قال. “ساعدتنا دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على التواجد على منصة عالمية وأرشدتنا حول كيفية تقديم منتجاتنا بطريقة أكثر تنظيمًا وثقة.”
حاليًا، يبيع غمدان خمس نكهات من الماء: الزعفران، الشيلاجيت، الصمغ العربي، اللبان مع الصمغ، والمستكة. ويؤكد أن جميعها لها فوائد مختلفة. “على سبيل المثال، الصمغ العربي رائع لمن يرغبون في إنقاص الوزن،” قال. “يساعد على زيادة البكتيريا الصحية في الأمعاء ويساعد على الهضم السريع. ماء الزعفران رائع للأشخاص سريعي الغضب. له تأثير مهدئ ومريح.”
يستخدم ماء الشيلاجيت المادة الهندية الغنية بالمغذيات التي تُستخرج عادةً من تحلل النباتات في صخور الجبال الشاهقة، وخاصة جبال الهيمالايا. تُستخدم هذه المادة الأساسية في الطب الأيورفيدي الهندي لتعزيز الطاقة والقدرة على التحمل. “يساعد ماء الشيلاجيت حتى في الحفاظ على الشباب،” أصر.
بالإضافة إلى المياه المنكهة، تبيع خيرات اليمن أيضًا القهوة العضوية والحناء وملاعق العسل. وفقًا لغمدان، فإن قهوته اليمنية الخضراء تُصنع من حبوب البن المزروعة على ارتفاع 2600 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة وادي محراب الخصبة. يهدف إلى توفير المنتجات الطبيعية والعضوية للجمهور. “هناك الكثير من الأسرار الخفية في التوابل والمنتجات الطبيعية التي عرفها أجدادنا،” قال. “أريد إحياء ذلك وجعله متاحًا للجميع.”
