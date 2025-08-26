دموع بدور القاسمي.. تسجل لحظة تاريخية لكتابة اسم "الفاية" في ذاكرة الإنسانية

التقطت عدسة المصور وفداً من إمارة الشارقة محتفلاً بانضمام موقع الفاية الأثري في الشارقة إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ذرفت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الدموع عندما تم إدراج موقع الفاية الأثري في الشارقة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في 11 يوليو، بعد اجتماع الدورة 47 للجنة التراث العالمي في باريس.
تذكرت قائلة: "لم تكن دموع فرح فقط، بل شعور عميق وغامر بالهدف المشترك، وامتنان عميق للإيمان الجماعي الذي جعل هذه اللحظة ممكنة".
حصل موقع الفاية، الواقع في المنطقة الوسطى من الشارقة، على هذا الاعتراف "لقيمته العالمية الاستثنائية" لأنه يحافظ على أحد أقدم وأطول السجلات المستمرة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 200,000 عام.
تم الكشف عن ثماني عشرة طبقة جيولوجية متتالية في موقع الفاية، توثق كل منها فترة زمنية مختلفة من النشاط البشري. ويُعتبر أول موقع صحراوي يوثق حقبة العصر الحجري يتم تسجيله في قائمة التراث العالمي، مما يجعل هذا الاعتراف إنجازاً هاماً في فهم التطور البشري.
بالنسبة للشيخة بدور، السفير الرسمي لملف الترشيح الدولي لموقع الفاية، كان هذا الاعتراف أكثر من مجرد تكريم ثقافي. قالت في مقابلة حصرية مع صحيفة "الخليج تايمز" قبيل يوم المرأة الإماراتية: "لقد كان اعترافاً بأن التزامنا بتكريم الماضي قد تم تأكيده على الساحة العالمية".
أوضحت أن الإدراج بالنسبة للشارقة والإمارات العربية المتحدة هو انتصار للتراث وتذكير قوي بدور المنطقة في تاريخ الإنسان المبكر. وقالت: "إنه يطور بشكل أساسي السردية الخاصة بمنطقتنا على الساحة العالمية".
وأضافت: "إنها لحظة فخر وطني، ولكنها أيضاً دعوة للاستماع بشكل أعمق إلى الأرض وترك حقائقها توجه مستقبلنا".
بصفتها ابنة حاكم الشارقة، لطالما وازنت الشيخة بدور بين احترام تراثها والالتزام بخلق فرص جديدة.
تأملت قائلة: "تراثي العائلي هو أساس كل ما أقوم به. لقد نشأت في منزل حيث يتم تشجيع الأفكار، وتقدير الآراء، وحيث خدمة المجتمع لم تكن مجرد واجب، بل جزءاً أساسياً من هويتنا".
تنسب الفضل لوالدها، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كقدوة تجسد التوازن بين التقاليد والتقدم. وقالت: "منه تعلمت أن القيادة الحقيقية لا تتعلق بالهرمية، بل بالتواضع والالتزام الثابت بفعل الصواب، حتى عندما لا يكون ذلك سهلاً".
تتمحور فلسفتها القيادية حول توسيع الطريق للآخرين. "هدفي دائماً هو توسيع الطريق، وليس السير فيه بمفردي. أريد أن تعرف الشابات الإماراتيات أن تكريم المكان الذي جئت منه لا يعني الوقوف ساكناً. بل يعني استخدام ذلك الأساس القوي للارتقاء - ولضمان أن يرتقي الآخرون معكِ".
أصبحت الشيخة بدور مؤخراً أول حاصلة على درجة الأستاذية الفخرية من جامعة ليستر، وهو إنجاز لا تعتبره نهاية بل "علامة على مسيرة أطول بكثير".
قالت: "هذا الشرف من جامعة ليستر له معنى عميق بالنسبة لي في هذا السياق. بالنسبة لي، هذه الأستاذية الفخرية ليست مجرد لقب، بل هي مسؤولية للاستمرار في دعم القوة التحويلية للتعلم، خاصة عبر الحدود".
تأمل أن يلهم هذا التكريم الشباب، وخاصة النساء، ليروا كيف يمكن للأفكار الهادفة أن تعيد تشكيل المؤسسات وتخلق مستقبلاً جديداً.
وأكدت: "الفنون والأكاديميا ليستا منفصلتين عن التغيير الاجتماعي. إنهما جوهره".
بدأت رحلة الشيخة بدور في مجال النشر بمهمة شخصية. عندما أظهرت ابنتها اهتماماً قليلاً بالكتب العربية، أدركت الحاجة الملحة لقصص تجذب القراء الشباب حقاً.
قالت: "ولدت مجموعة كلمات من حاجة شخصية وملحة جداً. لقد أبرزت حاجة ماسة لقصص بلغتنا يمكن أن تأسر العقول الشابة وتجعلهم يشعرون بأنهم مرئيون".
تعتقد أن سرد القصص ليس مجرد ترفيه بل مرساة ثقافية. "القصص توفر الهوية، ماضياً مشتركاً، ومفردات مشتركة يمكننا من خلالها تبادل الأفكار، ومشاركة الذكريات، والتنقل في العالم".
بالنسبة لها، الابتكار في سرد القصص لا يتعلق بالتخلي عن التراث، بل بإعادة تصوره للمستقبل.
عبرت الشيخة بدور عن التحديات الهائلة التي واجهتها خلال فترة توليها رئاسة اتحاد الناشرين الدوليين (IPA) خلال جائحة كوفيد-19.
قالت: "عندما تم انتخابي كأول امرأة عربية ومسلمة لتولي رئاسة اتحاد الناشرين الدوليين، شعرت بالفخر وبإحساس عميق بالمسؤولية. لم أكن أعلم أن أكبر اختبار لقيادتي كان على وشك الحدوث".
وصفت تلك الفترة بأنها فترة Resilience (الصمود). "الصمود لا يتعلق بلفتة عظيمة؛ بل يتعلق بالمثابرة الهادئة والتركيز على اليوم الحاضر. تعلمت أن أستيقظ كل صباح، وأتخذ الخطوة التالية، وأستمر".
علمتها التجربة أن الصمود ليس مجرد قوة بل هو أيضاً نية. "إنه يتعلق بالاستمرار، حتى عندما تكون متعباً، واختيار الأمل مراراً وتكراراً"، قالت.
وأوضحت أن توجيه اتحاد الناشرين الدوليين كان في النهاية يتعلق بحماية الوصول إلى المعرفة. "هذه هي قصة الصمود التي أعتقد أنها تميز المرأة الإماراتية اليوم: ليست فقط القدرة على التحمل، بل الالتزام الثابت بالقيادة بهدف، بغض النظر عن الظروف".
بصفتها رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة (AUS)، ترى الشيخة بدور أن الجامعات هي أكثر من مجرد مؤسسات أكاديمية. "في الجامعة الأمريكية في الشارقة، نحن لا نخرج الطلاب فقط، بل نربي القادة"، أكدت.
بالنسبة للشابات الإماراتيات، تشدد على أهمية مغادرة الجامعة ليس فقط بالتميز الأكاديمي ولكن أيضاً بالقدرة والرؤية. يتم نسج تطوير القيادة في نسيج المؤسسة من خلال برامج التوجيه، وورش العمل، والزمالات البحثية، وكرسي الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي المخصص للقيادة النسائية.
وقالت: "هذه المبادرة مكرسة لتنمية جيل من النساء لا يشاركن في المجتمع فحسب - بل يساعدن في تشكيله".
تدافع الشيخة بدور عن القيادة النسائية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، مؤكدة أن التكنولوجيا تعكس قيم صانعيها. "التكنولوجيا ليست محايدة أبداً. إنها تعكس قيم أولئك الذين يبنونها"، أوضحت.
"ولهذا السبب تعد قيادة النساء في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة ضرورية. نحن نأتي بمنظور مختلف إلى الطاولة - منظور متجذر في التعاطف، والأخلاق، والتركيز على التأثير المستدام".
شددت على الحاجة إلى بنية تحتية لتمكين هذا التقدم: سياسات عادلة، والوصول إلى تعليم STEM، وأنظمة بيئية للابتكار مثل شراع، حيث أكثر من نصف الشركات الناشئة المدعومة تقودها نساء.
وأشارت: "المستقبل الذي تشكله أصوات متنوعة، هو مستقبل يعمل لصالح الجميع".
بعيداً عن عملها في مجال الأعمال والأكاديميا، تكرس الشيخة بدور طاقتها لدعم الأطفال النازحين، والدفاع عن المكفوفين، والنهوض بمحو الأمية في جميع أنحاء العالم.
قالت: "اعتقادي الأساسي هو أننا جميعاً يمكننا أن نخدم، بغض النظر عن موقعنا أو خلفيتنا".
"منح ساعة واحدة من وقتك كل أسبوع لتعليم مهارة لمجتمع محروم يمكن أن يكون له نفس قيمة تأمين قروض صغيرة لتشجيع الشركات الناشئة. ما يهم حقاً هو النية والاستعداد للعمل دون توقع فائدة".
تستخدم تأثيرها لتضخيم الأصوات غير المسموعة. "سواء كانوا أطفالاً نازحين، أو متعلمين مكفوفين، أو مجتمعات ذات وصول محدود إلى الكتب، هذه القضايا ليست بعيدة عني. إنها قضايا شخصية".
رسالتها إلى النساء الإماراتيات الأخريات واضحة: "تأثيركِ، بغض النظر عن حجمه، يمكن أن يكون تحويلياً. التغيير لا يأتي فقط من الألقاب أو المؤسسات. إنه يأتي من كل عمل شجاع، كل لحظة لطف، وكل صوت يرتفع من أجل ما هو حق".
من خلال مبادرات مثل "PublisHer" ودعمها لرائدات الأعمال، تخلق الشيخة بدور فرصاً للجيل القادم بشكل فعال.
تجد الأمل في شجاعة وفضول وثقة الشابات الإماراتيات بأنفسهن. "هذا الجيل متفكر، وطموح، وواعٍ بنفسه بشكل لا يصدق. إنهم يحلمون ليس فقط لأنفسهم، بل لمجتمعاتهم وللكوكب".
نصيحتها لهن: التمسك بالهدف، وترك القيم توجه الطموح، وإحاطة أنفسكم بأشخاص يساعدونكم على النمو - واتخاذ الخطوة الأولى، حتى لو كان المسار غير واضح. "العالم بحاجة إلى المزيد من الأصوات مثل أصواتكم"، قالت.
على الرغم من أنها تقر بالإنجازات مثل دعم "شراع" لـ150 شركة ناشئة واستثمار 4 مليارات دولار في الاستثمارات الأجنبية، إلا أن الشيخة بدور تصر على أن الأرقام ليست مقياسها الحقيقي للنجاح.
"بالنسبة لي، المقياس الحقيقي للنجاح يكمن في التأثير البشري وراء تلك الأرقام - رائدة الأعمال التي تكتسب الثقة، الطالبة التي ترى نفسها كقائدة، المرأة التي تحول حلماً إلى عمل مستدام".
"إذا تمكنا من مساعدة النساء على المطالبة بمكانهن، ورفع أصواتهن، والبناء بنية، فإن هذا، بالنسبة لي، هو أعلى أشكال النجاح".
بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، توجه الشيخة بدور رسالة إلى النساء في جميع القطاعات: كل خيار يتخذنه يشكل مستقبل الأمة.
"إلى كل امرأة إماراتية - سواء كنتِ تربين الأطفال، تبنين الشركات، تعلمين الطلاب، أو تقودين التغيير - أنتِ تشكلين مستقبل هذا البلد بكل خيار تتخذينه".
وحثت النساء على التفكير بجرأة في ما يخبئه المستقبل. "آمل أنه عندما ننظر إلى الوراء في هذا العقد، لن نرى فقط إنجازات فردية، بل إرثاً جماعياً من النساء اللاتي قدن بوضوح، وقناعة، وتعاطف".
واختتمت بدعوة للعمل: للاستمرار في كتابة هذه القصة معاً - "كلمة بكلمة، فعلاً بفعلاً - بشجاعة، وفخر، وأمل".