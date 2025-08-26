دموع بدور القاسمي.. تسجل لحظة تاريخية لكتابة اسم "الفاية" في ذاكرة الإنسانية

التقطت عدسة المصور وفداً من إمارة الشارقة محتفلاً بانضمام موقع الفاية الأثري في الشارقة إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ذرفت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الدموع عندما تم إدراج موقع الفاية الأثري في الشارقة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في 11 يوليو، بعد اجتماع الدورة 47 للجنة التراث العالمي في باريس.

تذكرت قائلة: "لم تكن دموع فرح فقط، بل شعور عميق وغامر بالهدف المشترك، وامتنان عميق للإيمان الجماعي الذي جعل هذه اللحظة ممكنة".

حصل موقع الفاية، الواقع في المنطقة الوسطى من الشارقة، على هذا الاعتراف "لقيمته العالمية الاستثنائية" لأنه يحافظ على أحد أقدم وأطول السجلات المستمرة لوجود الإنسان في البيئات الصحراوية، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 200,000 عام.

تم الكشف عن ثماني عشرة طبقة جيولوجية متتالية في موقع الفاية، توثق كل منها فترة زمنية مختلفة من النشاط البشري. ويُعتبر أول موقع صحراوي يوثق حقبة العصر الحجري يتم تسجيله في قائمة التراث العالمي، مما يجعل هذا الاعتراف إنجازاً هاماً في فهم التطور البشري.

بالنسبة للشيخة بدور، السفير الرسمي لملف الترشيح الدولي لموقع الفاية، كان هذا الاعتراف أكثر من مجرد تكريم ثقافي. قالت في مقابلة حصرية مع صحيفة "الخليج تايمز" قبيل يوم المرأة الإماراتية: "لقد كان اعترافاً بأن التزامنا بتكريم الماضي قد تم تأكيده على الساحة العالمية".

أوضحت أن الإدراج بالنسبة للشارقة والإمارات العربية المتحدة هو انتصار للتراث وتذكير قوي بدور المنطقة في تاريخ الإنسان المبكر. وقالت: "إنه يطور بشكل أساسي السردية الخاصة بمنطقتنا على الساحة العالمية".

وأضافت: "إنها لحظة فخر وطني، ولكنها أيضاً دعوة للاستماع بشكل أعمق إلى الأرض وترك حقائقها توجه مستقبلنا".