3 نساء إماراتيات يغيرن المشهد الرياضي في الإمارات

وتستمر مسيرة مراد الريادية في التطور، حيث تكيفت مع تحديات مثل جائحة كوفيد-19، بالانتقال من الدروس الجماعية إلى الجلسات الإلكترونية والعمل على تطوير تطبيق إلكتروني. وتتجاوز رؤيتها النجاح الشخصي وتقول: "أتمنى أن أكون جزءًا من دعم المبادرات الحكومية الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي، ليس فقط في الأجيال الشابة، بل أيضًا في أن أكون سببًا في أن يُقرر الناس من جميع الأعمار ممارسة اللياقة البدنية بأنفسهم".