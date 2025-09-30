ثقة الأجيال: مزيج الخبرة والشباب يحمل أحلام الإمارات إلى مونديال 2026

مع الإعلان الرسمي عن انضمام المنتخب الوطني الإماراتي لخوض الملحق (الدور الرابع) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، اشتعلت مشاعر التفاؤل والفخر في الشارع الرياضي الإماراتي.
الحدث المنتظر لم يكن مجرد محطة كروية عابرة، بل بدا كأنه تجديد للأمل الكبير الذي ظل يراود الجماهير منذ الظهور التاريخي الوحيد للأبيض في مونديال 1990. فرصة تبدو "انتعاشاً جديداً" لحلم طال انتظاره، فتقاطرت أصوات المحبين مؤكدة أن أبناء الإمارات قادرون على معانقة المجد إذا تسلّحوا بالعزيمة وروح التحدي والإصرار.
الجماهير الإماراتية رأت في الأبيض اليوم تشكيلة تمزج بين روح الشباب وحكمة الخبرة، وهو ما عبّر عنه خليفة محمد النعيمي الذي أكد أن المنتخب يضم قاعدة صلبة بين لاعبين مخضرمين يشكّلون عماد الفريق، إلى جانب عناصر واعدة تحمل طاقات المستقبل. يقول النعيمي إن هذا التنوع يمنح الأبيض فرصة قوية لفرض شخصيته في الملعب، مشيدًا بعزيمة اللاعبين التي تعكس إصرارًا على تجاوز التحديات وصناعة إنجاز يليق بالصورة الدولية للإمارات.
من جانبها شددت وديمة الكتبي، إحدى المتابعات الداعمات للمنتخب، أن وضوح خطط الجهاز الفني ورؤيته التطويرية المتدرجة للاعبين يزرع الاطمئنان في النفوس، معتبرة أن الدعم الجماهيري الكبير يمثل الوقود الحقيقي لعزيمة الأبيض. الكتبي عبّرت عن فخرها بما يقدمه اللاعبون، مشيرة إلى أن وقوف الشعب الإماراتي بروح واحدة خلف المنتخب يعزز الوحدة الوطنية ويمنح اللاعبين ثباتاً أكبر في مواجهة تحديات المنافسة الحاسمة.
أما أحمد محمد الحميري فقد ذهب للتأكيد أن المنتخب الوطني أكبر من مجرد فريق كرة قدم؛ فهو عنوان للفخر ورمز للهوية الوطنية. يقول الحميري إن الأبيض يجسد الانضباط والروح القتالية العالية التي تمثل الإمارات في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن التطور الملحوظ يعود إلى دعم القيادة الرشيدة والإدارة الاحترافية للاتحاد. ويضيف: "حين يلعب المنتخب، يجتمع الشعب كله خلفه، لحظة تتحول فيها كرة القدم إلى طقس وطني جامع يعكس التلاحم وروح الانتماء."
كذلك، أكد عبدالله مبارك الأحبابي أن الأبيض يمتلك من العزيمة والإصرار ما يجعله مؤهلاً لصناعة لحظات تاريخية في مشوار التأهل، لافتًا إلى أن التدريبات المكثفة والتركيز التكتيكي منح اللاعبين مرونة عالية أمام أي منافس. ويرى أن الدعم الجماهيري المستمر سيكون بمثابة السند الأكبر في مباريات الملحق، مثنيًا على رؤية الاتحاد وجهازه الفني التي عكست احترافية كاملة في التحضير للمرحلة القادمة.
مع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة للأبيض في الدوحة يوم 14 أكتوبر المقبل، ارتفعت حرارة النقاشات بين الجماهير، بين متفائلين يتوقعون انتصارًا كبيرًا، وآخرين يفضلون الحذر في ظل قوة المنافس الخليجي.
ماهر محمد أهلي رأى أن المباراة فرصة لإثبات جاهزية المنتخب، مؤكداً أن عناصر الأبيض باتت تمتلك الخبرة والمهارة اللازمتين لتحقيق نتيجة مشرفة، مستشهداً بالروح القتالية التي ظهرت في اللقاءات السابقة.
جابر عبدالله تحدث بصراحة عن صعوبة المهمة، لكنه اعتبر أن روح الفريق قادرة على قلب الموازين إذا تم استغلال الفرص بذكاء وتركيز.
عيسى فاضل عبّر عن تفاؤله بدور الجماهير في بث الحماس داخل المدرجات وخارجها، مشيرًا إلى بصمة المدرب الواضحة، لكنه شدد على ضرورة استغلال الفرص بشكل أفضل أمام المرمى.
حسن العفيفي ركّز على العامل النفسي والبدني، مشيرًا إلى أن مثل هذه المباريات تحسمها تفاصيل صغيرة تستدعي أقصى درجات الحذر والانضباط.
ياسر السويدي رأى تحسنًا واضحًا في أداء الأبيض مؤخرًا، الأمر الذي يجعله مطمئنًا على المستقبل، مشيدًا بالتركيبة التي تجمع شبابًا واعدين مع خبرة بعض الكبار.
أما سلطان الكعبي فقد اعتبر أن المواجهة قد تكون نقطة تحول وبداية مرحلة جديدة في مسيرة الأبيض إذا لعب بروح جماعية عالية.
سعيد الكعبي بدوره لفت إلى أن الاستعدادات البدنية والمعنوية توحي بجاهزية عالية لمواجهة فرق الملحق، معتبرًا أن الشارع الرياضي الإماراتي اليوم يقف متوحدًا خلف اللاعبين والجهاز الفني بثقة بأن القادم سيكون تاريخيًا.
رسالة الجماهير كانت واضحة: المنتخب بالنسبة لهم ليس مجرد فريق رياضي، بل هو رمز لحلم وطني تلتف حوله القلوب. الحذر موجود، والاحترام للمنافسين حاضر، لكن الثقة تبقى عالية بأن "الأبيض" الذي اعتاد صناعة اللحظات الملهمة قادر على أن يخط سطورًا جديدة في تاريخ الكرة الإماراتية، وأن يجعل من 2026 محطة استثنائية تعيد رفع العلم الإماراتي في أكبر مسرح كروي عالمي.