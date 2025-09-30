ثقة الأجيال: مزيج الخبرة والشباب يحمل أحلام الإمارات إلى مونديال 2026

الجهاز الفني والدعم الجماهيري

من جانبها شددت وديمة الكتبي، إحدى المتابعات الداعمات للمنتخب، أن وضوح خطط الجهاز الفني ورؤيته التطويرية المتدرجة للاعبين يزرع الاطمئنان في النفوس، معتبرة أن الدعم الجماهيري الكبير يمثل الوقود الحقيقي لعزيمة الأبيض. الكتبي عبّرت عن فخرها بما يقدمه اللاعبون، مشيرة إلى أن وقوف الشعب الإماراتي بروح واحدة خلف المنتخب يعزز الوحدة الوطنية ويمنح اللاعبين ثباتاً أكبر في مواجهة تحديات المنافسة الحاسمة.

المنتخب عنوان للفخر

أما أحمد محمد الحميري فقد ذهب للتأكيد أن المنتخب الوطني أكبر من مجرد فريق كرة قدم؛ فهو عنوان للفخر ورمز للهوية الوطنية. يقول الحميري إن الأبيض يجسد الانضباط والروح القتالية العالية التي تمثل الإمارات في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن التطور الملحوظ يعود إلى دعم القيادة الرشيدة والإدارة الاحترافية للاتحاد. ويضيف: "حين يلعب المنتخب، يجتمع الشعب كله خلفه، لحظة تتحول فيها كرة القدم إلى طقس وطني جامع يعكس التلاحم وروح الانتماء."