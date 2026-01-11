تفوق إماراتي..حمدة وميثاء تكتسحان منصة التتويج بـ "قدرة" دبي

عندما تضعك الصحراء أمام أصعب الاختبارات، تصبح العزيمة هي المقياس الحقيقي بدلاً من السمعة. كان ذلك جلياً في مدينة دبي الدولية للقدرة بـ "سيح السلم" يوم السبت، حيث أعادت فارستان إماراتيتان كتابة تاريخ واحدة من أكثر رياضات الخيول تطلباً.

قدمت حمدة جاسم أحمد محمد آل علي وميثاء محمد القبيسي أداءً استثنائياً لتهيمنان على السباق الرئيسي لمسافة 160 كم ضمن "مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة"، متفوقتين بذكائهما وقوة تحملهما على نخبة من الفرسان والفارسات، لتحصدا المركزين الأول والثاني على التوالي.

كانت حمدة في طليعة هذا الإنجاز، حيث تردد صدى انتصارها المذهل إلى ما هو أبعد من خط النهاية في المنشأة العالمية المخصصة لرياضة القدرة في سيح السلم.

درس في الصبر والذكاء

قدمت حمدة، التي شاركت باسم إسطبلات البوادي، درساً في الصبر وحسن التقدير والثبات لتضمن أهم فوز في مسيرتها المهنية. وقد تحقق هذا الإنجاز بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشخصية التي يُقام المهرجان تكريماً لها في نسخته التاسعة عشرة.

في لحظة رمزية قوية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو بطل عالم سابق في القدرة، بمتابعة حمدة شخصياً خلال الأمتار الأخيرة، ليشهد تتويج اختبار استمر لست ساعات من الانضباط والثقة بين الفرس والفارسة.

وقالت حمدة تعليقاً على فوزها التاريخي: "هذا الفوز يعني لي كل شيء. النجاح في سباق بهذا المستوى من التنافسية والهيبة، وأمام فرسان أكنّ لهم كل الاحترام، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد، البطل الذي ألهم أجيالاً من فرسان القدرة، هو شرف تفوق الكلمات وصفه".